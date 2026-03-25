Koblenz. Unter dem Motto „Gemeinsam schaffen wir mehr“, haben die vier Lions Club Koblenz & Vallendar eine Verlosungsaktion ins Leben gerufen. Bereits zum dritten Mal verkaufen die Mitglieder der vier Clubs Lose im Globus Budenheim und spenden den Erlös an soziale Kinderprojekte in Koblenz. Eine Woche haben die Lions bereits viele Koblenzerinnen und Koblenzer vor oder nach dem Einkauf angesprochen und die Lose für je einen Euro verkauft. „Mit vielen Menschen kommen wir dann auch ins Gespräch, was die Lions überhaupt so machen und wer denn die Vereine sind, denen wir den Erlös spenden“, berichtet Thomas Schilling vom Organisationsteam. „Zu gewinnen gibt es Gutscheine für Kreuzfahrten, aber viele Bürgerinnen und Bürger lassen auch einfach so eine Spende da, das finden wir natürlich ganz toll!“ Der Erlös aus der Aktion geht an den Förderverein der Kinderklinik Kemperhof, die Elterninitiative Krebskranker Kinder Koblenz und das ambulante Kinder- und Jugendhospiz Koblenz. Auch fleißig mitverkauft hat Oberbürgermeister David Langner, ebenfalls Lion im Lions Club Koblenz. „Natürlich bin ich gerne mit dabei, wenn es darum geht, Spendenaktionen der Lions zu unterstützen“, so Langner. „Ich habe mit vielen Koblenzerinnen und Koblenzern gesprochen, die die Gelegenheit, etwas Gutes tun zu können, gerne genutzt haben“. Die Aktion geht noch bis zum 28.3.2026, die Auslosung findet um 18 Uhr vor Ort statt.

Foto: Ralf Marmann (der Fotograf ist mit der Veröffentlichung des Bildes einverstanden)

BUZ: Oberbürgermeister David Langner (4. v. l.) und seine Lionsfreunde beim Losverkauf im Globus Bubenheim.