20 Jugendliche sehen Remis zwischen Leverkusen und Mainz

Der erste Besuch im Fußballstadion ist für die meisten Fans ein unvergessliches Erlebnis und zieht durch die packende Atmosphäre und die beeindruckende Leistung auf dem Platz auch neutrale Zuschauer in den Bann. Für viele der 20 Jugendlichen, die mit dem Neuwieder Jugendzentrum Big House die BayArena besuchten, war die Begegnung zwischen Bayer 04 Leverkusen und dem FSV Mainz 05 ihre allererste Bundesligapartie. Sie sahen ein spielerisch durchwachsenes aber trotzdem intensiv geführtes Aufeinandertreffen, in welchem die abstiegsbedrohten Mainzer der stargespickten Werkself verdientermaßen einen Punkt abtrotzen konnten. Nach dem Spielende trat die Big House-Gruppe gut gelaunt die Rückreise in die Deichstadt an.

Ermöglicht und organisiert wurde diese besondere Erfahrung durch das Team des Neuwieder Jugendzentrums. Alle Informationen über anstehende Ausflüge, Veranstaltungen und Highlights im Big House gibt es online unter www.bighouse-neuwied.de. Hier können interessierte auch den Big House-Newsletter abonnieren, um garantiert nichts mehr zu verpassen.

Bildunterschrift:

20 Jugendliche besuchten mit dem Neuwieder Jugendzentrum Big House die Bundesligapartie zwischen Leverkusen und Mainz.