Wolken – Tragischer Verkehrsunfall in Wolken – junge Fahrerin verstorben

Koblenz (ots) – Gegen 16:50 Uhr meldet sich ein 60-jähriger Unfallbeteiligter bei der Notrufzentrale der Polizei Koblenz und meldete einen Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW auf der L 52 im Bereich Wolken. Er selbst sei zwar nicht im PKW eingeklemmt, komme dennoch nicht aus seinem Fahrzeug heraus. Im anderen beteiligten PKW befinde sich eine junge Frau, die nicht reagiere. Von der Leitstelle wurden neben der zuständigen Polizeiwache Brodenbach auch DRK und Feuerwehr alarmiert. Vor Ort konnte der Anrufer aus seinem PKW befreit werden. Aus dem anderen PKW konnte die junge Fahrerin jedoch nur noch tot geborgen werden. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr die 21-jährige Frau mit ihrem PKW Renault die L 52 in Richtung Koblenz. In einer Kurve kam sie auf schneeglatter Fahrbahn von ihrer Fahrspur ab und kollidierte mit dem entgegenkommenden 60-jährigen Fahrer eines Mazda. Die Staatsanwaltschaft Koblenz wurde in Kenntnis gesetzt und ordnete zur Rekonstruktion des Geschehens die Einbindung eines Unfallgutachters an. Zurzeit ist die L 52 wegen der andauernden Ermittlungen noch gesperrt.

Quelle: Polizei Koblenz

veröffentlicht am: 28.02.2020