Neuwied: Senioren-Sicherheitsberater bieten wieder Beratung

Jeden ersten Freitag im Monat bieten die Senioren-Sicherheitsberater der Stadt Neuwied ihre Informations- und Beratungsstunde in den Räumen des Stadtteiltreffs, Rheintalweg 14, Neuwied an. Die ausgebildeten Ehrenamtlichen beraten dabei in allen Bereichen rund um die Sicherheit: Ob es die Ausstattung der eigenen vier Wände ist oder wie man sich vor Gaunern schützt.

Der nächste Termin der Senioren-Sicherheitsberater ist am Freitag, 6. März, von 10 bis 12 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Weitere Information zu diesem Projekt gibt es beim Ordnungsamt der Stadt Neuwied unter 02631 802335 (Monika Schulz).

Quelle: Stadt Neuwied

veröffentlicht am: 28.02.2020