20 Fahrzeuge beschädigt…Hoher Sachschaden

Koblenz (ots) – In der Nacht vom 26.02.2020 auf den 27.02.2020 wurden in der Koblenzer Feldstraße insgesamt 20 geparkte PKW beschädigt. Bei den Fahrzeugen wurden 35 Reifen zerstochen. Ob es sich um einen oder mehrere Täter handelt, steht noch nicht fest. Die Polizei hat die Sachbeschädigungen vor Ort aufgenommen. Den ersten Ermittlungen zur Folge stach der oder die Täter kleine Löcher in die Reifen, durch welche die Luft langsam entwich. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, kann derzeit noch nicht abschließend angegeben werden. Bei insgesamt 35 beschädigten Reifen dürfte der Schaden jedoch beträchtlich sein. Die Tatzeit kann auf die Zeit zwischen 22:00 Uhr und 06:20 Uhr eingegrenzt werden. Die Polizei Koblenz bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer kann Angaben zur Tat oder Täter machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der 0261 103-2911 jederzeit entgegen.

Quelle: Polizei Koblenz

veröffentlicht am: 28.02.2020