Lahnstein: Repair-Café im März

Am 09. März wird im Lahnsteiner Jugendkulturzentrum wieder geschraubt

Lahnstein. Auch am zweiten Montag des Monats März treffen sich ehrenamtliche Bastler, Helfer und Schrauber unter dem Motto „Reparieren statt Wegwerfen“ im Lahnsteiner JUKZ, wo sie Elektrokleingeräte wie Küchenmaschinen und Hi-Fi-Geräte wieder herrichten, die sonst keiner mehr repariert und die den Besuchern noch sehr am Herzen liegen. Repariert wird aber nur, was gewerbliche Werkstätten nicht mehr annehmen.

Ursprünglich als kleine Gegenbewegung zur Wegwerfgesellschaft gedacht, soll sich das Lahnsteiner Repair-Café darüber hinaus auch zu einem Treff für die unterschiedlichsten Menschen entwickeln, die sich nicht von ihrem Alltagsgerät trennen wollen oder die die gemeinsame Leidenschaft für das Reparieren und Werkeln teilen.

Das Repair-Café findet an jedem zweiten Montag im Monat jeweils von 17.00 bis 20.00 Uhr in den Räumlichkeiten des Jugendkulturzentrums, Wilhelmstraße 59, statt. Die nächsten beiden Termine sind der 11. Mai sowie der 08. Juni 2020.

Weitere Informationen erteilt das Jugendkulturzentrum unter 02621 50604 oder jukz@lahnstein.de.

Quelle: Stadt Lahnstein

veröffentlicht am: 28.02.2020