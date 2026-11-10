In Bereichen des Koblenzer Stadtgebietes, insbesondere der Horchheimer Höhe und auf dem Hauptfriedhof Koblenz, kommt es in besiedelten Bereichen vermehrt zu Begegnungen zwischen Menschen und Wildschweinen. Während Naturfreunde in der Beobachtung der Tiere oft eine Bereicherung sehen, empfinden viele Anwohner das Umbrechen von Gärten oder die direkte Begegnung verständlicherweise als Plage oder Gefahr. Die Untere Jagdbehörde der Stadtverwaltung Koblenz informiert aus gegebenem Anlass über die Lebensweise der Tiere und gibt praktische Ratschläge zum Schutz des Eigentums.

Das im urbanen Gebiet anzutreffende Schwarzwild stammt unverkennbar aus den angrenzenden Jagdrevieren. Nach dem Bundes- sowie dem Landesjagdgesetz Rheinland-Pfalz ist die Jagdausübung in sogenannten „befriedeten Bezirken“ (Wohnsiedlungen, Gärten, Friedhöfe, Parks) aus Sicherheitsgründen grundsätzlich verboten. Durch die Untere Jagdbehörde der Stadt Koblenz wurde in Zusammenarbeit mit den zuständigen Jagdpächtern und der zuständigen Jagdgenossenschaft ein Maßnahmenkonzept erarbeitet, um den Schwarzwildbestand im angrenzenden bejagbaren Gebiet zu regulieren, was zu einer entsprechenden Verbesserung in den befriedeten Bereichen führen sollte.

Besonders in trockenen, warmen Jahreszeiten zieht es Wildschweine in die innerörtlichen Bereiche. Während solcher Perioden finden Wildschweine auf Friedhöfen und in Gärten oft wesentlich leichter Nahrung als im Wald. Der Gehör- und Geruchssinn ist, im Vergleich zum Sehvermögen, hervorragend entwickelt. Sie wittern Nahrung wie Zwiebeln, Knollen oder Obstreste über weite Entfernungen. Als Allesfresser ernähren sie sich von Eicheln, Bucheckern, Insekten, Regenwürmern, Engerlingen und Kleinnagern, greifen aber auch gerne auf Gartenabfälle, Obst- oder Brotreste zurück. Durch ihr gutes Gedächtnis merken sich die Tiere jedoch gezielt, wo sie Nahrung finden können und kehren immer wieder – unabhängig von der Jahreszeit – nach dorthin zurück. Jede Form der Fütterung – auch wenn diese indirekt erfolgt – hat demnach fatale Folgen: Gefütterte Wildschweine verlieren ihre natürliche Distanz zum Menschen. Die Folge: Elterntiere dringen auf der Suche nach Futter mit ihren Frischlingen bis in Wohnsiedlungen vor und verweilen dort.

Das kann zur Zerstörung von Gärten und Parkanlagen führen. Das Verhalten von Anwohnern hat also einen besonderen Einfluss auf das Verhalten der Tiere. Um den Tieren den Anreiz zu nehmen, müssen Eigentümer präventiv handeln. Komposthaufen sollten nur im umzäunten Gärten angelegt werden. Es sollte keinerlei Fütterung stattfinden oder Anreize durch frische Bepflanzungen geschaffen werden.

Da Wildschweine mit ihrer kräftigen Schnauze problemlos Zäune hochdrücken und den Boden aufwühlen, müssen Zäune besonders im Bodenbereich sehr solide beschaffen sein. Ein stabiler Zaun in Verbindung mit einem Betonfundament und Sockel hält dem Wildschwein stand. Ein stabiler Zaun, ohne Sockel, sollte 80 Zentimeter tief in die Erde eingegraben und im Erdreich nach außen gebogen werden. Eine zusätzliche, am Boden oder an den Pfosten befestigte stabile Wühlstange erhöht den Schutz.

Wer einem Wildschwein begegnet, sollte in jedem Fall Ruhe bewahren. Die Tiere greifen Menschen von sich aus in der Regel nicht an.