Symbolischer Erster Spatenstich: Stadt Neuwied investiert rund zwei Millionen Euro in Erweiterung und Modernisierung des Gerätehauses

Die Feuerwehr Niederbieber-Segendorf bekommt mehr Platz für ihre Fahrzeuge und bessere Bedingungen für die Einsatzkräfte. Rund zwei Millionen Euro investiert die Stadt Neuwied in die Erweiterung und Modernisierung des Feuerwehrgerätehauses. Mit einem symbolischen Ersten Spatenstich wurde nun der offizielle Startschuss für das Bauprojekt gegeben. Tatsächlich sind die Arbeiten bereits sichtbar vorangeschritten: Vor dem bestehenden Gebäude klafft eine beträchtliche Baugrube.

Herzstück der Maßnahme ist ein rund 150 Quadratmeter großer Anbau, der zwei zusätzliche Stellplätze für Feuerwehrfahrzeuge bieten wird. Die Erweiterung ist notwendig, weil die vorhandenen Stellplätze nicht mehr ausreichen und insbesondere für moderne, größere Einsatzfahrzeuge nicht die erforderliche Höhe aufweisen.

Das gilt vor allem für die zweite Drehleiter der Neuwieder Feuerwehr, die seit einigen Jahren in Niederbieber-Segendorf stationiert ist. Um sie unterbringen zu können, wurde zunächst eine provisorische Leichtbauhalle auf dem Gelände errichtet. Im kommenden Frühjahr/Frühsommer wird nun eine neue Drehleiter erwartet, welche dann einen dauerhaft passenden Stellplatz erhält. Die Leichtbauhalle wird anschließend wieder zurückgebaut.

Doch nicht nur die Fahrzeuge profitieren von der Erweiterung. Im Anbau entstehen auch neue Umkleideräume, die den heutigen Anforderungen an ein modernes Feuerwehrgerätehaus besser gerecht werden. Gleichzeitig wird das Bestandsgebäude teilweise saniert und neu strukturiert. Unter anderem werden zusätzliche Sanitäranlagen geschaffen.

Auch die Fahrzeughalle wird an die neuen Gegebenheiten angepasst. Da der Anbau vor dem bisherigen Gebäude entsteht, werden auf dessen Rückseite zwei neue Ausfahrtstore eingebaut. Künftig können die dort untergebrachten Fahrzeuge somit nach hinten ausrücken. Im rückwärtigen Hofbereich wird außerdem ein Waschplatz für die Feuerwehrfahrzeuge eingerichtet.

Nach aktuellem Zeitplan soll die Baumaßnahme im dritten Quartal 2027 abgeschlossen sein.