Rund 500 Eltern und Erziehungsberechtigte kamen kürzlich in die Koblenzer Rhein-Mosel-Halle, um sich bei der Informationsveranstaltung „Nach der 4. geht es weiter …“ über den Wechsel auf eine weiterführende Schule zu informieren. Die große Resonanz und die positive Rückmeldung der beteiligten Schulen machten den Abend zu einem gelungenen Beispiel für die Zusammenarbeit zwischen Stadtverwaltung und Koblenzer Bildungslandschaft.

Organisiert wurde die Veranstaltung vom Bildungsbüro des Kultur- und Schulverwaltungsamtes gemeinsam mit dem Arbeitskreis zum Übergang von der Grundschule auf die weiterführende Schule, in dem Schulleitungen verschiedener Schulformen zusammenarbeiten.

Ein besonderes Zeichen der Zusammenarbeit war die Beteiligung aller weiterführenden Schulen in Koblenz – unabhängig von ihrer Trägerschaft. An Informationsständen konnten Eltern direkt mit Schulleitungen, Lehrkräften, Schülervertretungen und weiteren schulischen Ansprechpartnern ins Gespräch kommen und die unterschiedlichen Schulprofile kennenlernen. Ergänzt wurde das Angebot durch Vorträge zum rheinland-pfälzischen Schulsystem, der Grundschulempfehlung sowie zum Übergangsverfahren. Auch stelltenSchulleitungen die verschiedenen Schulformen Realschule plus, Integrierte Gesamtschule und Gymnasium vor. Eine abschließende Gesprächsphase bot Gelegenheit für individuelle Fragen.

Im Mittelpunkt stand die Botschaft, dass das Schulsystem durchlässig ist und unterschiedliche Wege zu einem guten Schulabschluss und in eine erfolgreiche berufliche Zukunft eröffnet. Entscheidend ist vielmehr, bei der Schulwahl den Entwicklungsstand, die Interessen und die Neigungen des Kindes zu berücksichtigen.

„Der Übergang auf eine weiterführende Schule ist ein wichtiger Schritt im Bildungsweg eines Kindes“, betonte der Dezernent für Bildung und Kultur, Herr Ingo Schneider, der die Veranstaltung eröffnete. „Uns als Stadt ist es ein großes Anliegen, Eltern und Kinder bei dieser Entscheidung zu unterstützen und gemeinsam mit unseren Schulen Orientierung zu bieten. Mein besonderer Dank gilt allen Beteiligten, die diese Veranstaltung möglich gemacht haben.“,.

Auch das Bildungsbüro informierte während des Abends an einem eigenen Stand über städtische Unterstützungs- und Serviceleistungen rund um den Schulwechsel. Über QR-Codes auf Informationsflyern konnten Eltern direkt auf Online-Anträge, weiterführende Informationen und Terminbuchungsmöglichkeiten des Kultur- und Schulverwaltungsamtes zugreifen.

Weitere Informationen zu den Schulprofilen und den jeweiligen Angeboten finden Eltern auf den Internetseiten der Schulen. Alle weiterführenden Schulen laden Familien außerdem zu ihren Tagen der offenen Tür ein, die Ende 2026 und Anfang 2027 stattfinden.

Bildunterzeile:

In einer sehr gut gefüllten Rhein-Mosel-Halle in Koblenz konnten sich Eltern von Grundschülern über den Übergang zur weiterführenden Schule informieren. Foto: Christian Schopf/Stadt Koblenz