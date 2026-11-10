Benefizkonzert unterstützt die Wunschbaum-Aktion

Koblenz. Der Benefizchor Michael Brill e. V. lädt am Samstag, 12. Dezember 2026 zum Benefiz-Weihnachtskonzert „Voices for Christmas“ ein. Das Konzert findet um 17:00 Uhr in der evangelischen Kirche Koblenz-Pfaffendorf statt. Einlass ist ab 16:30 Uhr.

Den Abend gestalten der Benefizchor, der Kinder- und Jugendchor „Benefiz Kids“, Solistin Jule Menzel-King und das Bläserensemble „Koblenzer Blechschaden“. Das Zusammenspiel von Chorgesang, Solostimmen und Blechbläsern verspricht ein abwechslungsreiches Programm, das auf Weihnachten einstimmt.

Neben der Musik steht das gemeinsame Helfen im Mittelpunkt: Mit dem Konzert wird die Wunschbaum-Aktion des Caritasverbands Koblenz unterstützt. Damit verbindet „Voices for Christmas“ die Freude an der Weihnachtsmusik mit einem Engagement für Menschen in der Region.

Der Eintritt kostet 7 Euro. Karten sind über Ticket Regional erhältlich.

https://www.ticket-regional.de/events_info.php?eventID=282797