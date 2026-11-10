Das Erbe Gutenbergs in Koblenz: Ausstellung mit Schätzen des frühen Buchdrucks

Koblenz. Eine Medienrevolution im späten Mittelalter: Mitte des 15. Jahrhunderts erfand der Mainzer Johannes Gutenberg den Buchdruck mit beweglichen Lettern. Von da an konnten Schriften und Bücher in einer neuen Geschwindigkeit entstehen und verbreitet werden. Bildung und Wissenschaften erfuhren einen enormen Schub.

25 dieser frühen Drucke sind jetzt im Original in der Ausstellung „Das Erbe Gutenbergs in Koblenz – die Inkunabeln der Bibliothek der Stiftung Staatliches Görres-Gymnasium” des Landesbibliothekszentrums in Koblenz (LBZ) zu sehen. Eröffnet wird die Schau am 19. November, 19 Uhr mit einem Vortrag von Prof. Dr. Christina Meckelnborg, Expertin für historische Bestände. Danach ist die Ausstellung bis zum 21. Dezember 2026 zu sehen.

Drucke, bis zum Jahr 1500 hergestellt wurden, werden als Inkunabeln oder Wiegendrucke bezeichnet. Die in der Ausstellung gezeigten Exemplare stammen aus der Bibliothek der Stiftung Staatliches Görres-Gymnasium, die seit 2022 im Landesbibliothekszentrum Koblenz aufbewahrt wird. Die Sammlung umfasst 540 Buchinkunabeln sowie 29 Einblattdrucke und zählt zu den größeren ihrer Art in Deutschland. Gleichzeitig handelt es sich hierbei um das bedeutendste historische Bucherbe der Stadt Koblenz und des Mittelrheins.

Präsentiert werden herausragende Exemplare aus unterschiedlichen Fachgebieten – darunter Theologie, Recht, Naturwissenschaften, Philosophie und Literatur, Geschichte und Landwirtschaft. Die Auswahl eröffnet einen lebhaften Einblick in die Anfänge des Buchdrucks und die Wissenschaftsgeschichte jener Zeit.

„Die Inkunabeln der Görres-Sammlung sind einzigartige Zeugen der Medienrevolution des 15. Jahrhunderts. Mit ihrer Übernahme sichern wir seltene sowie kostbare Originale und machen dieses bedeutsame kulturelle Erbe dauerhaft für Forschung und Öffentlichkeit zugänglich – aktuell als „Live“-Erlebnis in dieser Ausstellung und künftig als Digitalisate in unserem Portal „dilibri“, betont Hans-Günter Scheer, Leiter des Landesbibliothekszentrums.

Prof. Dr. Christina Meckelnborg stellt in ihrem Eröffnungsvortrag die Inkunabel-Sammlung der Bibliothek der Stiftung Staatliches Görres-Gymnasium vor und geht auf besondere Einzelstücke ein. Die Philologin und Historikerin befasst sich ehrenamtlich seit Jahrzehnten intensiv mit dieser Inkunabel-Sammlung: Von 1991 bis 2021 mit der Erschließung und seit 2023 speziell mit den Einbandstempeln. Diese ermöglichen Rückschlüsse, in welchen Werkstätten die Inkunabeln entstanden sind.

Anlässlich der Ausstellungseröffnung stellt das Landesbibliothekszentrum Koblenz sein neues Buchpatenschafts-Programm vor. Darüber werden Spenderinnen und Spender für die Restaurierung ausgewählter Werke gesucht.

Die Bibliothek der Stiftung Staatliches Görres-Gymnasium

Ihren Ursprung hat die Bibliothek im Bestand des Augustiner-Chorherrenstifts Niederwerth. Nach der Auflösung des Stifts 1580 gelangte der wertvolle Buchbestand in das zeitgleich gegründete Jesuitenkolleg. Weitere Bände stammen überwiegend aus Koblenzer Klöstern der Dominikaner, Franziskaner-Rekollekten, der Kartause sowie aus Klöstern der Umgebung. Im Zuge der Klosteraufhebungen in Napoleonischer Zeit gelangte die Sammlung an das heutige Görres-Gymnasium.

Die Inkunabel-Sammlung der Bibliothek der Stiftung Staatliches Görres-Gymnasium umfasst 540 Buchinkunabeln sowie 29 Einblattdrucke. Unter den Inkunabeln befinden sich vor allem theologische Schriften, davon allein 25 lateinische und zwei deutschsprachige Bibelausgaben. Neben den Inkunabeln zählen zahlreiche Frühdrucke anderer Provenienzen aus dem 16. bis 18. Jahrhundert zum Bestand der Bibliothek.

2022 schlossen die Stiftung Staatliches Görres-Gymnasium, die Stadt Koblenz, das Landesbibliothekszentrum sowie die Ministerien für Bildung und Kultur Mainz einen Kooperationsvertrag über die Reinigung, Erschließung und künftige Aufbewahrung der Sammlung. Die Bestände werden seitdem im LBZ / Rheinische Landesbibliothek in Koblenz klimatisiert aufbewahrt, konservatorisch behandelt und stehen für die wissenschaftliche Nutzung zur Verfügung. Nach und nach werden die Bestände – soweit das aus Sicht der Bestandserhaltung möglich ist – eingescannt und können künftig über das rheinland-pfälzische Digitalisierungsportal www.dilibri.de als elektronische Ausgaben weltweit abgerufen werden.

Veranstaltungsüberblick

Ausstellung: “Das Erbe Gutenbergs in Koblenz – die Inkunabeln der Bibliothek der Stiftung Staatliches Görres-Gymnasium”

Eröffnung: 19. November 2026, 19 Uhr

mit einem Eröffnungsvortrag von Prof. Dr. Christina Meckelnborg

Laufzeit: 20. November bis 21. Dezember 2026;

Besuchszeiten während der Öffnungszeiten Mo-Sa 10-19 Uhr

Ort: Landesbibliothekszentrum / Rheinische Landesbibliothek, Bahnhofplatz 14, 56068 Koblenz

Eintritt frei