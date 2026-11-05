Lesung und Gespräch mit Reinhard und Alexander Loske am 17. November im Demokratieladen Koblenz

Koblenz 03.11.2026; Was macht gute Politik aus – und wie kann Demokratie den Herausforderungen unserer Zeit begegnen? Mit diesen Fragen beschäftigen sich der Politikwissenschaftler Reinhard Loske und sein Sohn Alexander Loske in ihrem gemeinsamen Buch Wie geht gute Politik? Eine generationsübergreifende Perspektive (Kohlhammer). Am Dienstag, 17. November 2026, um 19 Uhr stellen sie ihre Überlegungen bei einer Lesung mit anschließender Gesprächsrunde im Demokratieladen Koblenz vor. Die Veranstaltung lädt dazu ein, über demokratische Beteiligung, politische Verantwortung und die Zukunft des gesellschaftlichen Zusammenlebens ins Gespräch zu kommen.

Ökologische Krisen, Digitalisierung, wirtschaftliche Globalisierung und erstarkende autoritäre Tendenzen stellen demokratische Gesellschaften vor große Herausforderungen. Wie lernfähig ist unsere Demokratie angesichts dieser Entwicklungen? Was braucht es, damit politische Institutionen und gesellschaftliches Engagement wirksam zusammenfinden? Und wie lässt sich Verantwortung für kommende Generationen übernehmen?

In ihrem Buch nähern sich Reinhard und Alexander Loske diesen Fragen aus unterschiedlichen Generationenperspektiven. Im Dialog zwischen Vater und Sohn treffen wissenschaftliche und politische Erfahrungen auf die Perspektive eines jüngeren, in der politischen Bildung und Jugendarbeit engagierten Menschen. Gemeinsam erkunden sie, welche Rolle Wissen, Werte und gesellschaftliche Verantwortung für eine zukunftsfähige Politik spielen.

Die Lesung und das anschließende Gespräch greifen diese Überlegungen auf und öffnen den Raum für weitere Fragen und Perspektiven. Wie kann demokratische Auseinandersetzung auch unter den Bedingungen von Populismus, Hasssprache und zunehmender Oberflächlichkeit im politischen Diskurs gelingen? Wie können Menschen unterschiedliche Erfahrungen und Sichtweisen produktiv miteinander ins Gespräch bringen? Und was bedeutet ein Generationenvertrag, der Verantwortung für die Zukunft nicht nur formuliert, sondern praktisch ernst nimmt? Interessierte sind eingeladen, mitzudiskutieren und sich einzubringen.

Zwei Perspektiven auf gute Politik

Reinhard Loske ist Politikwissenschaftler und Honorarprofessor an der Universität Witten/Herdecke. Von 1998 bis 2007 gehörte er für Bündnis 90/Die Grünen dem Deutschen Bundestag an. Von 2007 bis 2011 war er Senator für Umwelt, Bau, Verkehr und Europa der Freien Hansestadt Bremen. Alexander Loske arbeitet als Politiklehrer und engagiert sich in der Jugendarbeit. Als Angehöriger einer jüngeren Generation bringt er eigene Erfahrungen und Perspektiven auf politische Bildung, gesellschaftliche Entwicklungen und demokratische Beteiligung in den gemeinsamen Dialog ein.

Der Demokratieladen Koblenz: ein Ort für demokratischen Austausch

Die Veranstaltung findet im Demokratieladen Koblenz statt, der im Rahmen der Koblenzer Wochen der Demokratie 2026 als Ort für Begegnung, Austausch und gemeinsames Gestalten seine Türen öffnet. Initiiert von der Partnerschaft für Demokratie Koblenz sowie dem Verein KREATOP und gemeinsam mit lokalen Akteuren gestaltet, versteht sich der Demokratieladen als Anlaufstelle für Menschen, die sich mit Fragen des demokratischen Zusammenlebens beschäftigen, Initiativen kennenlernen und eigene Ideen entwickeln möchten.

Die Veranstaltung ist eine Kooperation der Hochschule für Gesellschaftsgestaltung, der Partnerschaft für Demokratie Koblenz, der Initiative Studis gegen Rechts Koblenz und des Kulturvereins KREATOP. Sie findet im Rahmen der Koblenzer Wochen der Demokratie 2026 und der Aktionswochen Wissenschaft gegen Faschismus statt.

Veranstaltungsinformationen

Titel: Wie geht gute Politik? Eine generationsübergreifende Perspektive – Lesung und Gespräch mit Reinhard und Alexander Loske

Datum: Dienstag, 17. November 2026

Beginn: 19 Uhr

Ort: Demokratieladen Koblenz (KREATOP; Löhrstraße 113, 56068 Koblenz)

Eintritt: Frei

Anmeldung: Nicht erforderlich