Die Stadt Koblenz arbeitet derzeit an Maßnahmen, um die aktuellen Entwicklungen im Taxi- und Mietwagenverkehr aufzugreifen. Dazu gehören auch Funkmietwagen und über Uber vermittelte Fahrten. In bereits geführten Gesprächen und internen Abstimmungen wurden die Situation und mögliche Handlungsansätze erörtert. Ziel sind faire Wettbewerbsbedingungen, die Einhaltung der geltenden Vorschriften und ein verlässliches, bezahlbares Mobilitätsangebot.

Die Verwaltung hat die Überarbeitung der Antrags- und Prüfverfahren eingeleitet. Dabei sollen insbesondere die Genehmigungsvoraussetzungen, Betriebssitze und erforderlichen Nachweise vertieft geprüft werden. Zudem wurde Uber um Auskünfte zu registrierten Unternehmen und Fahrzeugen gebeten. Ein Erfahrungsaustausch mit benachbarten Behörden und weiteren Kommunen in Rheinland-Pfalz wurde ebenfalls angestoßen.

Perspektivisch arbeitet die Stadt an einer engeren Zusammenarbeit mit den beteiligten Behörden und Vermittlungsplattformen. Darüber hinaus werden Möglichkeiten zur künftigen Durchführung gezielter Kontrollen geprüft. Die weiteren Schritte werden unter Berücksichtigung der örtlichen Entwicklung und der verfügbaren personellen Kapazitäten abgestimmt. Dabei behält die Stadt sowohl die Belange des Taxi- und Mietwagengewerbes als auch die Interessen der Fahrgäste im Blick.

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Die aktuellen Entwicklungen im Taxi- und Mietwagenverkehr hat die Stadt Koblenz derzeit im Fokus. Foto: Andreas Egenolf/Stadt Koblenz