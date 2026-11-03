Kinder verbrachten einen herbstlichen Nachmittag

Lahnstein. Mit viel Fantasie und Begeisterung machten sich 18 Kinder beim Kürbisschnitzen im Jugendkulturzentrum Lahnstein ans Werk. Für viele war es das erste Mal, dass sie selbst einen Kürbis aushöhlten und bearbeiteten. Schon bald entstanden unter ihren Händen ganz unterschiedliche und kreative Kürbisgesichter.

Die Kinder probierten verschiedene Schnitztechniken aus und ließen ihren eigenen Ideen freien Lauf. Am Ende durfte jedes Kind sein kleines Kunstwerk mit nach Hause nehmen.

Auch das Innere der Kürbisse wurde weiterverarbeitet: Aus dem Fruchtfleisch entstand eine leckere Kürbissuppe, die sich alle gemeinsam schmecken ließen. Übrig gebliebene Suppe sowie Kerne und Fruchtfleisch wurden ebenfalls gerne mit nach Hause genommen.

Ein besonderer Dank gilt dem Globus-Warenhaus in Lahnstein, das den kreativen Nachmittag mit den Kürbissen und einem Gutschein unterstützt hat.

Bildunterzeilen:

Mit viel Kreativität verwandelten die Kinder im Jugendkulturzentrum ihre Kürbisse in individuelle Kunstwerke. (Foto: Nasstaran Houshmand / Stadtverwaltung Lahnstein)