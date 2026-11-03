Von Syrien in die IT-Ausbildung: Wie Saad Allah Alsuliman mit Unterstützung der Berufsberatung seinen Weg in die MINT-Berufswelt gefunden hat.

Manchmal beginnt eine berufliche Zukunft mit einer einfachen Begeisterung. Bei Saad Allah Alsuliman war es die Informatik. Schon als Jugendlicher interessierte sich der heute 29-Jährige für Computer und Technik. Dass er eines Tages in Deutschland eine Ausbildung zum Fachinformatiker beginnen würde, war lange alles andere als selbstverständlich. Seine Geschichte zeigt, wie Motivation, Durchhaltevermögen und gezielte Unterstützung berufliche Perspektiven eröffnen können. Und sie macht deutlich, welche Chancen die Berufswelt der Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik – kurz MINT – bietet.

Saad Allah Alsulimans Weg in eine stabile berufliche Zukunft war von einigen Hürden geprägt. Nach neun Jahren Schulbildung musste er aus seinem Heimatland Syrien fliehen. Im Libanon konnte er einige Jahre Schutz finden und sein privates Wissen über Softwareupdates nutzen, um sich vorübergehend seinen Lebensunterhalt damit zu verdienen. 2022 konnte er schließlich nach Deutschland flüchten. Damals war er 25 Jahre alt, hatte keine Deutschkenntnisse und keinen Berufs- oder Schulabschluss. Er hatte nur einen Wunsch – in Deutschland eine Ausbildung im Bereich IT zu absolvieren.

Das Jobcenter Koblenz unterstützte ihn zunächst dabei, einen Integrationskurs zu absolvieren und die Sprache zu erlernen. Durch seine hohe Motivation und seine Lernbereitschaft schaffte er es schnell, gute Ergebnisse zu erzielen. Bereits zwei Jahre nach seiner Einreise hatte er das Sprachniveau B2 erreicht, das häufig Voraussetzung für die Aufnahme einer Ausbildung ist.

Doch nun stellten sich Saad Allah Alsuliman weitere Fragen. Welche konkreten Ausbildungsmöglichkeiten gibt es in Deutschland? Und welche Voraussetzungen müssen außer der Sprache noch erfüllt sein? Mit Unterstützung des Jobcenters und der Berufsberatung vor dem Erwerbsleben der Agentur für Arbeit Koblenz-Mayen konnten diese Fragen beantwortet werden. Das Ziel stand fest: die Aufnahme einer Ausbildung zum Fachinformatiker für Systemintegration.

Doch dafür benötigte Saad Allah Alsuliman zunächst einen Schulabschluss. Gemeinsam wurde entschieden, dass eine geförderte berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme zum Erwerb des Hauptschulabschlusses der beste Zwischenschritt auf dem Weg zu seinem Berufswunsch war. Gesagt, getan: Saad schaffte es, einen deutschen Schulabschluss nachzuholen. „Etwas, worauf man stolz sein kann“, wie er selbst sagt.

Die Suche nach einem betrieblichen Ausbildungsplatz gestaltete sich jedoch schwieriger als erhofft. Viele Betriebe erwarten von ihren Bewerberinnen und Bewerbern die mittlere Reife oder sogar das Abitur. Doch wo Motivation und kompetente Beratung aufeinandertreffen, findet sich auch ein Weg. Seitens der Agentur für Arbeit wurde ihm deshalb das kooperative Modell einer Berufsausbildung in außerbetrieblichen Einrichtungen vorgestellt.

Im August dieses Jahres erfüllte sich durch eine Förderung der Agentur für Arbeit und des Jobcenters schließlich Saads lang ersehnter Wunsch: Er konnte seine Ausbildung im IT-Bereich beginnen.

Und der aktuelle Stand? „Die Ausbildung läuft gut und ich fühle mich gut aufgehoben“, sagt Saad Allah Alsuliman. Nach einem langen Weg und einigen überwundenen Hürden sieht er seiner Zukunft als MINT-Fachkraft motiviert und stolz entgegen.

MINT-Berufe entdecken – die Berufsberatung unterstützt

Ob Informatik, Technik, Mathematik oder Naturwissenschaften: MINT-Berufe bieten vielfältige Möglichkeiten, persönliche Interessen und Fähigkeiten zum Beruf zu machen. Dabei müssen berufliche Wege nicht immer geradlinig verlaufen, wie Saads Geschichte zeigt.

Die Berufsberatung der Agentur für Arbeit Koblenz-Mayen hilft jungen Menschen dabei, ihre Stärken zu erkennen, passende Ausbildungsberufe zu entdecken und individuelle Wege in die berufliche Zukunft zu finden. Auch wenn der direkte Einstieg in eine Ausbildung zunächst nicht gelingt, können gemeinsam Alternativen und Fördermöglichkeiten erarbeitet werden.

Wer sich für einen MINT-Beruf interessiert oder Unterstützung bei der Berufswahl benötigt, kann sich kostenlos beraten lassen. Termine gibt es unter den gebührenfreien Rufnummern 0261 405 444 (Koblenz), 02651 950 333 (Mayen) oder online unter https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/koblenz-mayen/berufsberatungvordemerwerbsleben.