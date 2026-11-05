Wie in den Vorjahren bildet das Apfelfest der „Schäl Seit“ den Abschluss der Streuobstsaison. Am Samstag, 14. November, von 14 bis 18 Uhr, ist es wieder soweit: alle Interessierten sind herzlich in die Mehrzweckhalle der Grundschule Immendorf, Schloßhofstraße 32, eingeladen.

Besondere Highlights sind die Möglichkeit der Sortenbestimmung anhand mitgebrachter Früchte und die Ausstellung alt bewährter Apfel- und Birnen-Sorten, die einen kleinen Einblick in die Sortenvielfalt von Äpfeln und Birnen gewährt. Neben der Ausstellung steht der Pomologe Richard Dahlem all jenen mit seinem Fachwissen zur Seite, die einen Apfelbaum besitzen, von dem sie aber nicht wissen, um welche Sorte es sich handelt. Hierfür sollen dem Fachmann drei bis fünf Früchte des fraglichen Baumes mitgebracht werden, damit er die Sorte bestimmen kann. Hierzulande gibt es über 1000 verschiedene Apfelsorten.

Natürlich gibt es auch in diesem Jahr wieder den ersten „Schäl Seit“-Saft der neuen Ernte. Daneben gibt es Streuobstprodukte (Apfelchips, Apfelbrände und –liköre), Kartoffeln aus regionalem Anbau und Honig eines Immendorfer Imkers und weitere regionale Produkte zu kaufen.

Für die kleinen Besucherinnen und Besucher gibt es um 15 Uhr das Kasperspiel „Frau Holle´sApfelbaum“ mit den „Koblenzer Puppenspielen“. Auch in diesem Jahr kann wieder mit dem Nabu gebastelt werden. Die Bonsai-Show ist wie jedes Jahr fester Bestandteil der Veranstaltung. Daneben gibt es Infos zum Thema Streuobst und Natur durch den BUND. Wer sich eine kleine Pause gönnen will, kann sich diese mit Kaffee und Kuchen und dem neuen Saft der „Schäl Seit“ versüßen.

Veranstaltet wird das Apfelfest vom Umweltamt der Stadt Koblenz und dem Verein „Schönes Immendorf“ mit Unterstützung des BUND, des Klosters Arenberg und der Sparkasse Koblenz.