Westerwälder Landfrauenmesse am 18. April 2026, im Bürgerhaus in Wirges – Angesagt sind Kreativität und Regionalgenuss

Westerwald. Man nehme Westerwälder Vielfalt, füge Kreativität und Regionalgenuss hinzu und lege das Ganze in Frauenhand, dann gibt es publikumswirksame Anziehungskraft als folgerichtiges Ergebnis. Nach dem großen Erfolg vor zwei Jahren in Puderbach wird die zweite Westerwälder Landfrauenmesse 2026 am Samstag, 18. April 2026, im Bürgerhaus in Wirges stattfinden.

Zwischen 11 Uhr und 17 Uhr dürfen sich die Besucherinnen und Besucher einmal mehr auf ein gleichermaßen vielfältiges wie attraktives Messeangebot von regional hergestelltem Kunsthandwerk freuen Die Palette reicht von Genähtem und Töpferkunst bis hin zu Strickware sowie Werken bildender Kunst und ist damit noch lange nicht komplett beschrieben. Ergänzt wird die Messe durch ein umfangreiches Mitmachprogramm für Jung und Alt, informative Fachvorträge sowie ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm.

„Die Westerwälder Landfrauenmesse zeigt eindrucksvoll, wie viel Engagement, Kreativität und regionale Stärke in unserer Heimat stecken. Sie ist ein Ort der Begegnung, des Austauschs und der Wertschätzung für das, was unsere Region lebendig macht“, betonen die drei Westerwälder Landräte Dr. Peter Enders (Kreis Altenkirchen), Achim Hallerbach (Kreis Neuwied) und Achim Schwickert (Westerwaldkreis) und blicken der Landfrauenmesse erwartungsvoll entgegen: „Wir würden uns sehr freuen, interessierte Besucherinnen und Besucher an diesem Tag persönlich begrüßen zu dürfen, um gemeinsam die Vielfalt und Lebendigkeit unserer Region zu feiern.“

Die drei Westerwälder Landräte sind es auch, die die 2. Westerwälder Landfrauenmesse um 13:30 Uhr offiziell eröffnen werden; das Grußwort spricht stellvertretend Landrat Achim Schwickert. Darüber hinaus werden die Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Wirges, Alexandra Marzi sowie der Präsidentin des LandFrauenverbandes Rheinland-Nassau, Frau Gudrun Breuer, Grußadressen an die Besucherinnen und Besucher richten.

Für das leibliche Wohl ist an den Ständen des Westerwälder Naturgenusses gesorgt. Mit dabei sind unter anderem die Westerwald Brauerei, die Birkenhof Brennerei, Hotel Heinz und der Eventservice Die Idee sowie weitere regionale Anbieter.

Für leuchtende Kinderaugen sorgt indes Zauberer Tim Salabim, der um 14.30 Uhr und 16 Uhr mit zwei kostenfreien Shows die jüngsten Gäste unterhalten wird. So bleibt den Erwachsenen genügend Zeit, die Messe entspannt zu erkunden. Weitere Mitmach-Aktionen, unter anderem vom Keramikmuseum Westerwald und dem Landschaftsmuseum in Hachenburg, runden den Tag ab.

Ebenso erwartet die Besucherinnen und Besucher ein spannendes Rahmenprogramm. Geplant sind Fachvorträge rund um aktuelle Themen, so gibt es einen Vortrag von Peggy Stüber (Immobilien zum Thema „Immobilien ist Frauensache“), oder einen Fachvortrag zum Thema „Milch in der Gesellschaft: Fakten, Mythen und Trends“. Hier geht es zum Beispiel um die Frage, welche Rolle Milchprodukte in der Ernährung spielen und aktuelle Trends bei Milchprodukten (z.B. Fermentierung, Longevity, KI). Diesen Vortrag wird Yvonne Riede von der Milchwirtschaftliche Arbeitsgemeinschaft aus Bad Kreuznach gestalten. Weiterhin gibt es unterschiedliche Fachvorträge zu den Themen Gesundheit, Sport, Ernährung und Fitness. Der Ölmüller Stefan Preker von der Ölmühle Gilles aus Bonefeld referiert über das Thema Gesunde Fette und Omega 3 Fettsäuren.

Organisiert wird die Westerwälder Landfrauenmesse von „Wir Westerwälder“ in Kooperation mit den Landfrauenverbänden der Kreise Altenkirchen, Neuwied und des Westerwaldkreises.

Bildunterschrift von links nach rechts: Stellen gemeinsam das Programm der Landfrauen Messe vor:

Dr. Peter Enders (Landrat Kreis Altenkirchen), Walburga Heidemann (Landfrauen Kreis Altenkirchen), Katja Milad (Landfrauen Kreis Neuwied), Tanja Tönges (Landfrauen Westerwaldkreis), Isabelle Imig (Landfrauen Kreis Neuwied), Sandra Köster (Wir Westerwälder), Achim Schwickert (Landrat Westerwaldkreis), Achim Hallerbach (Landrat Kreis Neuwied)

Foto: Helmi Tischler