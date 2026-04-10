Am 11. April 2026 verwandelt sich das Koblenzer Rheinufer erneut in ein Paradies für Liebhaber*innen von Raritäten & Schnäppchen!

Die erste Ausgabe des städtischen Flohmarktes 2026 bietet an über 500 Ständen eine Fülle an Schätzen – von Second-Hand-Kleidung und Schmuck über Haushaltswaren bis hin zu seltenen Sammlerstücken. Trödelfans können von 8 bis 17 Uhr nach Herzenslust stöbern und dabei die Atmosphäre am Rhein genießen. Der Flohmarkt erstreckt sich vom Deutschen Eck bis zur Rheinstraße, wo Verkaufsstände um die Gunst der Besucher*innen buhlen. Doch nicht nur für Erwachsene gibt es viel zu entdecken: Beim „Flöhchenmarkt“ stehen zusätzlich 100 Standplätze zur Verfügung, die speziell für Kinder reserviert sind. Von 10 bis 15 Uhr gibt es hier ausgemustertes Spielzeug, Bücher und Kleidung von Kindern für Kinder. Für das leibliche Wohl der Besucher*innen ist ebenfalls bestens gesorgt. Imbissstände bieten eine vielfältige Auswahl an Speisen, erfrischenden Getränke und regionalem Wein. Ein Kinderkarussell sorgt für strahlende Gesichter bei den jüngsten Gästen. Alle Informationenfinden Sie unter www.visit-koblenz.de/events/flohmarkt. Nach einem Bummel über den städtischen Flohmarkt am Rheinufer lädt „Koblenz blüht“ in die Koblenzer Innenstadt ein. Von Freitag 10. bis Sonntag 12. April 2026 erwartet Besucher*innen an verschiedenen Ecken buntes Marktprogramm. Genießen Sie den Genussmarkt auf dem Münzplatz, entdecken sie Blumen- und Gartenzubehör auf dem Jesuitenplatz oder feiern Sie zu elektronischer Musik in der Eltzerhofstraße. Das vollständige Programm finden Sie unter www.koblenz-blueht.de/programm

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