Mit dem neuen Memory rund um das kulturelle Erbe Rheinland‑Pfalz wird Geschichte auf spielerische Weise lebendig. Das liebevoll gestaltete Gedächtnis-Spiel lädt Kinder, Familien und Kulturbegeisterte dazu ein, die beeindruckende Vielfalt des rheinland-pfälzischen Kulturerbes zu entdecken – ganz bequem am heimischen Spieltisch.

Auf 64 hochwertig produzierten Kärtchen begegnen die Spielerinnen und Spieler einer Auswahl der bedeutendsten historischen Orte und Kunstschätze des Landes. Die Motive führen quer durch Rheinland‑Pfalz und zeigen unter anderem:

Mächtige Burgen wie die Burg Trifels in Annweiler

wie die Burg Trifels in Annweiler Prächtige Schlösser wie Schloss Stolzenfels in Koblenz

wie Schloss Stolzenfels in Koblenz Römische Monumente wie die Porta Nigra in Trier

wie die Porta Nigra in Trier Beeindruckende Kunstwerke aus den drei Landesmuseen in Mainz, Trier oder Koblenz

Jedes Motiv öffnet ein kleines Fenster in die Vergangenheit und macht Lust darauf, die dargestellten Orte und Objekte selbst zu erkunden. So verbindet das Spiel auf charmante Weise Wissensvermittlung, Entdeckerlust und klassisches Memory‑Vergnügen.

Ob als Geschenk, Souvenir oder spielerische Ergänzung zum Museumsbesuch – dieses Memory ist ein ideales Produkt für alle, die Rheinland‑Pfalz und seine kulturellen Schätze lieben. Erhältlich ist das Original Ravensburger Memory Spiel für 16,95 € in den Museumsshops der Landesmuseen oder auch im Online-Shop unter www.gdke.rlp.de.