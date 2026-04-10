Hilfe für Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner: Die Pflanzendoktoren der Stadtgärtnerei bieten morgen wieder ihre monatliche Beratung an. Sie findet am Freitag, 10. April, hinter dem Verwaltungsgebäude in der Beatusstraße 37 (neben dem Eingang zum Hauptfriedhof) statt. Wer Hilfe mit seinen Pflanzen benötigt oder Fragen zur richtigen Pflanzenauswahl hat, kann ohne Termin zwischen 13 und 14 Uhr vorbeikommen.

An Tischen zwischen den Bürocontainern stehen die durch die Gartenakademie Rheinland-Pfalz zertifizierten Expertinnen und Experten für Fragen zu saisonalen Themen aus dem Klein- und Hausgarten bereit. Ratsuchende können beispielsweise befallene Blätter oder Triebe mitbringen, um mögliche Pflanzenkrankheiten oder Schädlingsbefall bestimmen zu lassen.

Neben der Diagnose und Behandlung von Pflanzenkrankheiten und -schädlingen beraten die Pflanzendoktoren auch zu Themen wie der Umwandlung von Schotterflächen in blühende Beete, zur Pflanzenernährung und Düngung sowie zur Bodengesundheit.

Die Beratung ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Termin findet während der Gartensaison jeweils am zweiten Freitag im Monat statt.

Foto (Stadt Koblenz / Verena Groß):

Die Pflanzendoktoren der Stadtgärtnerei bieten am Freitag ihre monatliche Beratungsstunde zu Fragen rund um Pflanzen aus dem Klein- und Hausgarten an.