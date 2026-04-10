In der Zeit von Dienstag, 14. April, bis einschließlich Freitag, 17. April, wird im Auftrag des Kommunalen Servicebetriebes Koblenz der Fahrbahnbelag in der Jakobstraße im Stadtteil Neuendorf erneuert.

Am 14. April erfolgt die Baustelleneinrichtung und die Fräsarbeiten werden ausgeführt. Am Tag darauf werden die Vorarbeiten ausgeführt. Der neue Asphaltbelag wird bereits am 16. April eingebaut, so dass die Baustelle am 17. April wieder geräumt werden kann.

Die Bauarbeiten werden unter Vollsperrung ausgeführt. Entsprechende Umleitungen werden ausgeschildert. Bezüglich der Abfallentsorgung ändert sich für die Anwohner nichts. Die Entsorgungsfahrzeuge können entweder die Baustelle passieren oder die Abfallbehälter werden vom Baustellenpersonal zentral gesammelt und wieder zurückgestellt.

Während der gesamten Bauzeit muss mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Der Kommunale Servicebetrieb bittet um Verständnis.

Bildunterzeile:

In der Jakobstraße im Koblenzer Stadtteil Neuendorf wird der Fahrbahnbelag erneuert, was vom 14. bis 17. April zu Einschränkungen für die Verkehrsteilnehmer führt. Foto: Stadt Koblenz/Andreas Egenolf