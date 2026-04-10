In den vergangenen Wochen wurden immer wieder per Nachtlieferung Stahlbauteile für den Neubau der Pfaffendorfer Brücke in Koblenz angeliefert und eingehoben. Für die nächste Anlieferung und den darauffolgenden Einhub muss die Emser Straße im Brückenbereich temporär ab Montag, 13. April, ab 22 Uhr bis einschließlich Dienstag, 14. April, 18 Uhr, voll gesperrt werden. Die Sperrung ist unumgänglich, da hier der Stahlträger direkt über der Emser Straße eingehoben wird.

Entsprechende Umleitungen für den Verkehr werden eingerichtet. Die Busse der Koblenzer Verkehrsbetriebe (koveb) fahren in dieser Zeit folgende Umleitung:

Die Linie 6 in Richtung Zentrum fährt ab der Haltestelle „Mendelssohn“ über die Südbrücke und die Hohenzollernstraße zur Haltestelle „Christuskirche“, danach zur Haltestelle „Zentralplatz/Forum“. Ab hier normale Linienführung.

Fahrgäste, die aus dem Bereich Pfaffendorf (Emser Straße) in Richtung Zentrum fahren möchten, nutzen die Linie 6 in Richtung Horchheimer Höhe bis zur Haltestelle „Mendelssohn“. Dort haben sie Anschluss an die Linie 6 in Richtung Zentrum.

Die Linie 26 endet bzw. startet an der Haltestelle „Kapuzinerplatz“.

Die Strecke zwischen Haltestelle „Kapuzinerplatz“ bis „Pfaffendorf Kirche“ entfällt.

Weitere Informationen und visuelle Darstellungen zum Großbauprojekt „Neubau Pfaffendorfer Brücke“ finden sich unter www.koblenz-baut.de/pb . Rückfragen sind jederzeit unter info-pfaffendorferbruecke@stadt.koblenz.de oder unter koblenzbaut@stadt.koblenz.de möglich.

Bildunterzeile:

In der Emser Straße in Koblenz kommt es vom 13. bis 14. April zeitweise zu einer Vollsperrung, da Stahlträger angeliefert und eingehoben werden. Foto: Stadt Koblenz/Andreas Egenolf