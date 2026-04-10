Henriette Vogt heißt am Donnerstag, den 16. April, alle Kinder im Alter von vier bis sieben zur Vorlesestunde in der StadtBibliothek im Forum Confluentes willkommen. Vorgelesen wird die Geschichte „Geh deinen Weg, Schildkröte“ von Rachel Bright.

Vorgelesen wird ab 16 Uhr. Die Dauer der Veranstaltung beträgt etwa eine Dreiviertelstunde. Treffpunkt ist das 4. OG der StadtBibliothek am Zentralplatz.