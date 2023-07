Heddesdorfer Kinderburg begab sich auf Mission gegen Müll

„Wir haben den Müll gesammelt, damit die Welt sauber bleibt,“ erklären die motivierten Mädchen und Jungen der städtischen Kita Heddesdorfer Kinderburg. Im Rahmen eines Projektes zum Thema Müll informierten sie sich umfassend und wurden auch selbst tätig. Besonders die Frage „Wer macht denn sowas?“, beschäftigte die Kindergartenkinder beim Anblick so mancher unschöner Fundstücke.

Interessantes über Mülltrennung und Recycling lernte die Projektgruppe ganz praxisnah. So stand nicht nur ein Besuch beim Wertstoffhof in Linkenbach auf dem Plan, die Kinder schöpften auch selbst Papier, bastelten Plakate zur Information und Motivation rund um Mülltrennung und -vermeidung und führten mehrere Müllsammelaktionen, auch gemeinsam mit den Eltern, durch. Das Highlight zum Abschluss bildete der Besuch bei Neuwieds Bürgermeister Peter Jung, dem die Kindergartenkinder die tollen Plakate vorstellten und ihre Anliegen vortrugen. Sie wünschen sich mehr Mülleimer, mehr Müllsammelaktionen und Informationsmaterial, das über Probleme im Zusammenhang mit Müll aufklärt. Ein weiterer Wunsch konnte bereits erfüllt werden: Neuwieds städtische Klimaschutzmanagerin Dr. Zuhal Gültekin überreichte zehn Greifzangen an die motivierten Mädchen und Jungen, die damit fleißig weiter sammeln möchten.

Wer die Plakate zum „Müll“-Projekt der Kita Heddesdorfer Kinderburg selbst sehen möchte, hat die Möglichkeit dazu während des gesamten Julis in der vhs Neuwied, Heddesdorfer Straße 33. Direkt vor dem Amalie-Raiffeisen-Saal machen sie auf das wichtige Thema aufmerksam.

Zum Bild: Die Kinder präsentierten ihre Plakate bei einem Besuch bei Bürgermeister Peter Jung (rechts) und der städtischen Klimaschutzmanagerin Dr. Zuhal Gültekin (2. von links).

Foto: Peter Jung