Lahnstein. Wenn das benachbarte THW mit einem Tag der offenen Tür seinen 70. Geburtstag feiert, beteiligt sich auch das 23 Jahre alte Bergbaumuseum Grube Friedrichssegen.

Besucher können sich in die Bergbaugeschichte des heutigen Lahnsteiner Stadtteils vertiefen. Vor über 800 Jahren wurden die Schürfrechte im Berg Tiefental urkundlich verbrieft, vor 175 tauchte erstmals der Name „Friedrichssegen“ auf.

Wie sehr sich Friedrichssegen mit seinen vier historischen Ortsteilen Ahl, Neue Welt, Kölsch Loch und Tagschacht gewandelt hat, vermittelt der Blick auf das Modell um 1900. Aber auch anhand der ausgestellten Exponate, Mineralien und Fotografien kann man sich in die Zeit hineinversetzen, als das ganze Tal noch vom Bergbau beherrscht wurde.

Das Museum hat jeden Dienstag von 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. Am Sonntag, 16. Juli gibt es extra lange Öffnungszeiten von 10.00 bis 17.00 Uhr.

Bildunterzeilen Das Bergbaumuseum in Friedrichssegen vermittelt einen Eindruck in die Geschichte des Bergbaus in Friedrichssegen. (Foto: Eva Dreiser / Stadtverwaltung Lahnstein)