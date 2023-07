Stadtbücherei Lahnstein am 18. Juli 2023 für Publikumsverkehr geschlossen

Lahnstein. Auch in diesem Jahr übernimmt das Team der Stadtbücherei Lahnstein die Rücknahme der im Rahmen der Schulbuchausleihe entliehenen Bücher der Lahnsteiner Grundschulen Goetheschule, Schillerschule und GS Friedrichssegen.

Die Schulbücher sind am 18. Juli 2023 von 14.00 und 18.00 Uhr in den Räumlichkeiten der Stadtbücherei Lahnstein, Kaiserplatz 1, 56112 Lahnstein abzugeben. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, ist die Stadtbücherei an diesem Tag für den normalen Publikumsverkehr geschlossen.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Rückgabe der Schulbücher gemäß Vorgabe des Ministeriums für Bildung Rheinland-Pfalz bis spätestens 21. Juli 2023 zu erfolgen hat. Nach diesem Datum werden fehlende Bücher den Sorgeberechtigten mit ihrem Restwert in Rechnung gestellt.

Bildunterzeilen

Die im Rahmen der Schulbuchausleihe entliehenen Bücher müssen in der Stadtbücherei zurückgegeben werden. (Foto: Eva Dreiser / Stadtverwaltung Lahnstein)