Nach einer erfolgreichen Premiere im letzten Jahr hat sich das Organisationsteam, bestehend aus Music Live e.V., musicRLPwomen* und dem SKF Koblenz erneut zusammengefunden und einen bunten Festivaltag rund um die beliebte Konzertmuschel am Rheinufer, Koblenz geplant. Das Festival steht unter dem Motto Diversität auf, vor und hinter der Bühne und soll Menschen unabhängig von ihrer Altersgruppe, ihrem kulturellen Hintergrund oder des Geschlechts zusammenbringen. Höhepunkt von Women*OnStage wird die Kölner Rapperin und Musikerin Liser sein.

Weiterer musikalischer Höhepunkt ist die rheinland-pfälzischen Musiker*innen Michelle Leya, die noch vor kurzem das Spitzenförderprogramm pop rlp masterclass absolvierte. Sowie die Koblenzer Singer und Songwriterin Kim Heinen. Auch der Nachwuchs der Koblenzer Musikerinnenszene wird durch das Female Coaching Projekt Sad Poets Society präsentiert. Angeleitet durch professionelle Musiker können hier drei junge Sängerinnen ihr musikalisches Talent ausleben. Weitere lokale Formationen sind der Koblenzer Rockchor und der iranische Chor Kourosh. Diesr ist aus der Initiative: iranischer Kulturverein Kourosh entstanden und hat zum Ziel, persische Lieder und Traditionen weiter zu tragen.

Ergänzt wird dieses vielseitige Bühnenprogramm durch unterschiedliche Tanzgruppen aus dem Bereich der Kinder- und Jugendförderung. Eine kreative Abwechslung bietet außerdem das Workshopprogramm, das von der Museumspädagogin des Mittelrhein Museums Nora Löhr zusammengestellt wurde. Von Batiken, über Handlettering ist für alle etwas dabei. Zusätzlich werden Möglichkeiten geboten, sich über regionale Initiativen im Bereich Diversität und Gleichberechtigung zu informieren und über aktuelle Geschehnisse auszutauschen. Das kostenlose Programm starten ab 15:00 Uhr und verspricht einen bunten und kreativen Tag am Rheinufer zu werden. Den Organisator*innen liegt es besonders am Herzen, ein Festival für eine breiten Zielgruppe anzubieten. “Die bekannte Koblenzer Kulturstätte zu bespielen und sowohl professionelle Musiker*innen, als auch Kinder und Jugendliche und Koblenzer Bürger*innen auf der Konzertmuschel zu vereinen, macht den einzigartigen Charm von Women*OnStage aus. Wir möchten damit ein Zeichen setzen, das Festivals auch divers, ausgeglichen und friedlichen stattfinden können und in Zeiten von LineUp Debatten und Diskussionen über Gleichberechtigungen in der Musikbranche ein kleiner, aber feiner Lichtblick sein.”, unterstreicht Carolina Schwoll, Netzwerkleiterin von musicRLPwomen*.