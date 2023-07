Vier Tage lang lockte das Deichstadtfest wieder Tausende in Neuwieds Innenstadt. Ausgesprochen gut besucht, wurde vor allen fünf Bühnen ausgelassen gefeiert. Trotz der extrem hohen Temperaturen mussten nur einige wenige Gäste die medizinische Hilfe des Sanitätsdienstes in Anspruch nehmen. „Ich danke allen Bands, Beschickern, Sponsoren, allen Einsatzkräften und den gut gelaunten Gästen für das tolle Fest. Dass wir als Stadtverwaltung dieses Festival ausrichten können, verdanken wir dem unermüdlichen Einsatz unseres Stadtmarketing-Teams“, sagt Oberbürgermeister Jan Einig. Das Team steckt bereits in den Vorbereitungen für die nächsten Events diesen Sommer: Den französischen Markt am 22. und 23. Juli mit verkaufsoffenem Sonntag, den creole_sommer vom 25. bis 27. August und die Schlemmertreffs am jeweils dritten Donnerstag der Sommermonate.

Vorzeitiger Abbruch am Sonntag verlief reibungslos

Das Deichstadtfest endete dieses Jahr gute eineinhalb Stunden früher als geplant. Gegen 17 Uhr beriefen die Organisatoren vom Amt für Stadtmarketing den Koordinierungskreis aus Stadtvorstand, Ordnungsamt, Feuerwehr, Polizei und Sanitätsdienst ein. Anders als bei der Lagebesprechung am Vortag wurde am Sonntag entschieden, das Fest angesichts der drohenden Unwetterlage abzubrechen. Innerhalb kürzester Zeit schlossen die Beschicker ihre Buden und die letzten Gäste machten sich auf den Heimweg. „Wir hätten natürlich gerne bis zur letzten Minute unser Programm gebracht“, erläuterte Mitorganisator Pascal Stoltze, „aber die Sicherheit geht immer vor. Insofern waren wir froh, dass unsere Gäste fast bis zum Ende ohne Einschränkungen feiern konnten.“