Auftakt mit Pierrot Raschdorff und seinem Buch „Die neue Höflichkeit“ – weitere Lectures und Workshops in der Löhrstraße folgen bis Februar 2027

Mit einer Lecture des Politikwissenschaftlers und Mediators Pierrot Raschdorff ist am Donnerstagabend, 19. November, im KREATOP in der Löhrstraße 113 die Veranstaltungsreihe „Zukünfte an*fangen | Stadtgesellschaft solidarisch gestalten“ gestartet. Die Reihe ist eine Kooperation von Prof. Dr. Silke Ballath vom Institut für Kunstwissenschaft der Universität Koblenz und Muriel Brandes von dem Verein dasKREATOP. Sie richtet sich an Studierende, Lehrende und alle Interessierten aus der Koblenzer Stadtgesellschaft.

Als Auftakt, stellte Raschdorff sein im Mai bei Klett-Cotta erschienenes Buch „Die neue Höflichkeit – Über eine Tugend und wie sie uns wieder zusammenbringt“ vor. Darin beschreibt er, wie Umgangsformen in Politik und Öffentlichkeit verrohen und sich gesellschaftliche Lager unversöhnlich gegenüberstehen. Höflichkeit versteht er nicht als Benimmregel, sondern als Haltung, denn sie mache es möglich, einander zuzuhören, auch wenn einem der andere Standpunkt fremd ist. In der anschließenden Diskussion mit dem Publikum wurde deutlich, dass Veränderung immer bei uns selbst anfängt, indem wir reflektieren, was für ein Mensch wir sein wollen und dass es positive Vorbilder braucht, die den Mut haben voranzugehen und Veränderung vorzuleben.

„Mit der Reihe möchte ich einen Denk- und Handlungsraum eröffnen, um gemeinsam mit Studierenden und Koblenzer*innen der Frage nachzuspüren, was eine solidarische Stadtgesellschaft ausmacht“ sagt die Initiatorin Silke Ballath. „Wer darf in diesen gemeinsamen Räumen mitreden, wer ist sichtbar und wer ist es aber auch nicht? Freiheit und Neuanfang sind nie losgelöst von dem, was gewesen ist. Wie also ist es möglich, sich gemeinsam etwas vorzustellen, das es noch nicht gibt?“

Muriel Brandes, Vorsitzende von dasKREATOP e.V., sieht unter anderem darin den Zweck des Raums: „dasKREATOP gehört keiner Institution, sondern allen, die hier etwas anfangen wollen. Dass die Universität ihre Fragen hier in der Löhrstraße mit der Stadtgesellschaft verhandelt, zeigt, was aus einem ehemaligen Leerstand werden kann.“

Die Reihe greift Hannah Arendts Gedanken auf, dass Freiheit und Neuanfang ein verantwortliches Handeln im öffentlichen Raum voraussetzen, um Pluralität zu eröffnen. Zugleich fragt sie, wer in diesem Raum überhaupt sichtbar und hörbar ist, denn Geschlecht, Herkunft, soziale Lage oder Körper entscheiden mit darüber. In Lectures und Workshops fangen wir an zu diskutieren und werden entlang künstlerischer Methoden ein solidarisches Miteinander erproben, um erste Anschlüsse mit dem Alltag, dem Studium und eignem Engagement zu eröffnen.

Bis zum 04. Februar 2027 folgen weitere Lectures und Workshops mit den Künstlerinnen, Kunstvermittlerinnen und Forscherinnen Justyna Weronika Łabądź, Luisa Ungar Ronderos, Valentina Utz, Lizza May David, Miriam Baghai-Thordsen, Isabel Monroy Moreno und Tabea Becher. Im Mittelpunkt stehen drei Fragen: Wer darf sprechen? Wie entsteht solidarisches Zusammenleben? Und wie kann Zukunft gemeinsam angefangen werden? Nächster Termin: 26.11., 18:15 Uhr, Justyna Weronika Łabądź, “Walls of Dialogue: How the Polish Street Art Scene Engages the Community“. Einige Lectures und Workshops finden auf englisch statt.

Die Lectures sind öffentlich und kostenfrei. Für die Workshops ist eine Anmeldung per E-Mail an sballath@uni-koblenz.de erforderlich. Gefördert wird die Reihe durch den Fonds „weiter:wirken – Fonds für Gleichstellung und Innovation“ der Universität Koblenz, sowie durch die Partnerschaft für Demokratie. Alle Termine stehen auf der Website des Instituts für Kunstwissenschaft der Universität Koblenz oder auf www.daskreatop.de.

Bildhinweis: Foto vom Auftaktabend, Foto: Tabea Becher. Plakatgrafik der Reihe: Hannes Nordiek.

Über dasKREATOP: dasKREATOP e.V. betreibt seit Anfang 2026 einen offenen, kostenfreien Begegnungs- und Projektraum in einem ehemals leerstehenden Ladenlokal in der Löhrstraße 113. Der ehrenamtlich getragene Verein bringt Kultur, Zivilgesellschaft, Verwaltung und Wissenschaft zusammen. Der Raum wird bis Mai 2027 aus dem Landesprogramm „Innenstadtimpulse“ gefördert.

Pressekontakt: dasKREATOP e.V. – Muriel Brandes (Vorsitzende) Löhrstraße 113, 56068 Koblenz info@daskreatop.de · 015737549488

Konzept und Organisation: Muriel Brandes und Prof. Dr. Silke Ballath, Institut für Kunstwissenschaft, Universität Koblenz sballath@uni-koblenz.de