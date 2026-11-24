Die Stadtbibliothek Koblenz lädt alle Kinder im Alter von vier bis sieben Jahren am Donnerstag, 26. November, ab 16 Uhr zu einer vorweihnachtlichen Vorlesestunde im Forum Confluentes ein. Vorgelesen wird die Geschichte „Nikolaus und der dumme Nuck“ von Luise von der Crone.

Der Esel Nuck begleitet den Nikolaus jedes Jahr bei seiner Arbeit. Doch als ihm ein Fuchs einredet, dass er selbst einmal Nikolaus sein könnte, beschließt Nuck, es auszuprobieren. Er zieht den roten Mantel an und macht sich mit dem Geschenkesack auf den Weg. Dabei läuft allerdings nicht alles wie geplant.

Die Geschichte wird als kleines Schattentheater aufgeführt. Im Anschluss können die Kinder selbst kreativ werden und eine Kleinigkeit basteln.