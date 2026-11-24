Lichterketten und Weihnachtsmann am Balkon: Was Vermieter dulden müssen

Bunte Lichterketten, leuchtende Sterne und ein Weihnachtsmann am Balkongeländer: In der Adventszeit schmücken viele Mieter ihre Balkone und Fenster festlich. Doch dürfen Vermieter bei der Weihnachtsdekoration mitreden? Können sie die Beleuchtung untersagen oder verlangen, dass ein Weihnachtsmann wieder entfernt wird? Haus & Grund Rheinland-Pfalz erläutert, welche Rechte und Pflichten für Vermieter gelten.

„Die übliche Weihnachtsdekoration gehört grundsätzlich zum vertragsgemäßen Gebrauch einer Mietwohnung. Vermieter können ihren Mietern deshalb nicht allein aus persönlichem Geschmack vorschreiben, wie sie ihre Balkone in der Adventszeit gestalten“, erklärt Rechtsanwalt Ralf Schönfeld, Verbandsdirektor von Haus & Grund Rheinland-Pfalz. „Entscheidend ist, ob die Dekoration die berechtigten Interessen anderer Bewohner beeinträchtigt, Gefahren verursacht oder bauliche Veränderungen erfordert.“

Übliche Lichterketten müssen Vermieter in der Regel dulden

Lichterketten an Fenstern und Balkonen sind grundsätzlich zulässig. Das Landgericht Berlin hat mit Urteil vom 1. Juni 2010 (Az. 65 S 390/09) entschieden, dass eine Weihnachtsbeleuchtung an Fenstern und auf dem Balkon für sich genommen keine Kündigung des Mietverhältnisses rechtfertigt. Auch das Amtsgericht Eschweiler hat eine übliche, außen sichtbare Lichterkette am Balkon als vertragsgemäße Nutzung der Mietwohnung bewertet (Urteil vom 1. August 2014, Az. 26 C 43/14).

„Eine Lichterkette ist noch kein vertragswidriger Gebrauch der Wohnung, nur weil sie von der Straße aus sichtbar ist oder dem Vermieter nicht gefällt“, betont Schönfeld. „Anders kann die Lage aussehen, wenn die Beleuchtung ungewöhnlich aufdringlich ist oder andere Bewohner erheblich stört.“

Rücksicht auf Nachbarn nehmen

Grenzen bestehen insbesondere dann, wenn grelles oder blinkendes Licht direkt in benachbarte Schlafzimmer strahlt oder Bewohner nachts erheblich beeinträchtigt. In solchen Fällen kann es erforderlich sein, die Beleuchtung zu dimmen, anders auszurichten oder zu bestimmten Zeiten auszuschalten. Die verbreitete Empfehlung, Weihnachtsbeleuchtung spätestens um 22 Uhr auszuschalten, ist dabei keine starre gesetzliche Uhrzeit für jeden Einzelfall; maßgeblich sind die konkrete Beeinträchtigung und die örtlichen Regelungen.

„Vermieter sollten Beschwerden ernst nehmen und zunächst auf eine einvernehmliche Lösung hinwirken“, rät Schönfeld. „Häufig reicht es aus, wenn der Mieter die Lichter anders ausrichtet oder eine Zeitschaltuhr verwendet. Ein pauschales Verbot ist nicht automatisch die richtige Lösung.“

Weihnachtsmann am Geländer: Sicherheit geht vor

Auch ein Weihnachtsmann, der am Balkongeländer hängt, ist nicht grundsätzlich unzulässig. Voraussetzung ist, dass er sicher befestigt wird und keine Gefahr für Passanten oder andere Hausbewohner entsteht. Besonders bei Wind und Sturm muss verhindert werden, dass die Figur herunterfällt.

Anders liegt der Fall, wenn für die Dekoration in die Fassade gebohrt, die Außenwand beschädigt oder eine sonstige bauliche Veränderung vorgenommen werden soll. Hierfür ist grundsätzlich die vorherige Zustimmung des Vermieters erforderlich. Eine solche Zustimmung kann insbesondere dann relevant sein, wenn ein großer Weihnachtsmann an der Hauswand befestigt werden soll.

„Zwischen einer üblichen Lichterkette und einem in die Fassade geschraubten Dekorationsobjekt besteht ein rechtlicher Unterschied“, erläutert Schönfeld. „Vermieter dürfen darauf achten, dass die Bausubstanz nicht beschädigt wird und die Dekoration sicher angebracht ist. Bei einer Befestigung ohne baulichen Eingriff ist die rechtliche Bewertung regelmäßig einfacher.“

Kann der Vermieter die Entfernung verlangen?

Nicht jede unerwünschte Dekoration rechtfertigt eine Aufforderung zur Entfernung. Entscheidend sind die konkreten Umstände: Besteht eine Gefahr? Werden Nachbarn erheblich beeinträchtigt? Wird die Fassade beschädigt? Oder gibt es eine wirksame vertragliche Regelung, die im konkreten Fall greift?

Bei einer üblichen Lichterkette wird ein Verbot allein wegen der optischen Wirkung regelmäßig schwer zu begründen sein. Bei unsicher befestigten Figuren, erheblichen Lichtstörungen oder nicht genehmigten baulichen Eingriffen können dagegen Maßnahmen des Vermieters gerechtfertigt sein. Eine Kündigung setzt zusätzliche gesetzliche Voraussetzungen voraus und kommt nicht allein wegen jeder geringfügigen Abweichung in Betracht.

„Vermieter sollten verhältnismäßig vorgehen und den Einzelfall prüfen, statt vorschnell mit einer Abmahnung oder Kündigung zu reagieren“, empfiehlt Schönfeld. „Wo eine konkrete Gefahr oder eine erhebliche Störung besteht, sollte zunächst klar benannt werden, welches Problem behoben werden muss.“

Die wichtigsten Tipps für Vermieter

Übliche Dekoration dulden: Lichterketten und saisonaler Schmuck gehören grundsätzlich zum vertragsgemäßen Gebrauch der Wohnung.

Lichterketten und saisonaler Schmuck gehören grundsätzlich zum vertragsgemäßen Gebrauch der Wohnung. Konkrete Beeinträchtigungen prüfen: Nicht der persönliche Geschmack, sondern die tatsächlichen Auswirkungen sind entscheidend.

Nicht der persönliche Geschmack, sondern die tatsächlichen Auswirkungen sind entscheidend. Sicherheitsrisiken beseitigen: Bei drohendem Herabfallen oder anderen Gefahren muss für Abhilfe gesorgt werden.

Bei drohendem Herabfallen oder anderen Gefahren muss für Abhilfe gesorgt werden. Bauliche Eingriffe klären: Für Bohrungen oder Veränderungen an der Fassade ist grundsätzlich die Zustimmung des Vermieters erforderlich.

Für Bohrungen oder Veränderungen an der Fassade ist grundsätzlich die Zustimmung des Vermieters erforderlich. Verhältnismäßig handeln: Beschwerden dokumentieren, das Gespräch suchen und erforderliche Maßnahmen am Einzelfall ausrichten.

Fazit: Vermieter müssen übliche Weihnachtsdekoration ihrer Mieter grundsätzlich akzeptieren. Sie können jedoch einschreiten, wenn die Beleuchtung andere Bewohner erheblich beeinträchtigt, die Dekoration nicht sicher befestigt ist oder bauliche Veränderungen ohne erforderliche Zustimmung vorgenommen werden. Wer die Interessen aller Beteiligten berücksichtigt und zunächst auf eine pragmatische Lösung setzt, kann viele Konflikte in der Adventszeit vermeiden.