In der Nacht von Donnerstag, 26. November, 20 Uhr, auf Freitag, 27. November, 5 Uhr, muss die Pfaffendorfer Brücke in Koblenz für den motorisierten Verkehr in beide Fahrtrichtungen vollständig gesperrt werden. Eine Umleitung über die Bundesstraßen 42 und 327 (Südbrücke) wird eingerichtet und entsprechend ausgeschildert. Hintergrund sind zwingend notwendige Instandsetzungsarbeiten unterhalb der alten Pfaffendorfer Brücke, um die Nutzung der Brücke bis zur Fertigstellung der neuen Brücke zu gewährleisten.

Bildunterzeile: Die Pfaffendorfer Brücke muss über Nacht für den motorisierten Verkehr gesperrt werden. Foto: Felix Gras/Stadt Koblenz