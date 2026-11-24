Beim Gesprächsformat „Auf ein Wort mit Jan Einig“ sucht Neuwieds Oberbürgermeister regelmäßig die Stadtteile auf, um mit den Einwohnerinnen und Einwohnern direkt in Kontakt zu treten. Dieser persönliche Austausch ist Jan Einig ein besonders wichtiges Anliegen. Engers ist als nächster Stadtteil am Dienstag, 8. Dezember, an der Reihe. Von 16 bis 18 Uhr sind die Bürgerinnen und Bürger eingeladen, an der Sprechstunde im Alten Rathaus, Alte Schlossstraße 5, teilzunehmen.

Eine vorherige Terminanmeldung ist erforderlich. Möglich ist diese unter www.neuwied.de/buergersprechstunde, per E-Mail an oberbuergermeister@neuwied.de oder telefonisch unter 02631 802 261. Zur Planung der Einzelgespräche ist es hilfreich, bei der Anmeldung kurz das eigene Anliegen zu schildern.