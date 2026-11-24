Die Arbeiten an den Versorgungsleitungen sowie an den Kanalhausanschlüssen in der Behringstraße in Koblenz befinden sich in der abschließenden Phase. Nach Angaben des zuständigen Tiefbauamtes der Stadtverwaltung Koblenz werden diese Arbeiten voraussichtlich innerhalb der kommenden zbeiden Wochen fertiggestellt. Parallel dazu wird der Ausbau der Straße weiter vorangetrieben. Der Gehweg entlang des Spielplatzes konnte bereits weitestgehend fertiggestellt werden. Auch in den übrigen Gehwegbereichen wurden bereits Teile der Bord- und Rinnenanlagen hergestellt.

Im bisherigen Bauverlauf kam es aufgrund zusätzlich erforderlicher Arbeiten zu Verzögerungen. Entgegen dem ursprünglichen Zeitplan kann der Kreuzungsbereich Moselweißer Straße/Behringstraße daher erst Anfang 2027, voraussichtlich im Januar, fertiggestellt und für den Verkehr wieder freigegeben werden. Ein exaktes Datum kann aktuell noch nicht benannt werden, da einige Arbeiten nur bei guten Witterungsbedingungen durchgeführt werden können, wie zum Beispiel der Asphalteinbau. Anschließend werden die Arbeiten im zweiten Bauabschnitt fortgesetzt. Dieser beginnt ab der Boelckestraße und endet an der Hoevelstraße.

Das Tiefbauamt der Stadt Koblenz bittet die Anwohnerschaft und Verkehrsteilnehmende um Verständnis, besondere Aufmerksamkeit und Rücksichtnahme. Weitere Informationen finden sich im Internet unter www.koblenz-baut.de

Bildunterzeile:

Im Kreuzungsbereich Behringstraße/Moselweißer Straße in Koblenz dauern die Bauarbeiten voraussichtlich bis im Januar noch an. Foto: Andreas Egenolf/Stadt Koblenz