Bendorf. Lichterglanz, der Duft weihnachtlicher Leckereien und festliche Musik machen die Bendorfer Innenstadt vom 4. bis 6. Dezember 2026 wieder zum beliebten Treffpunkt in der Adventszeit. Rund um die malerische Doppelkirche St. Medard lädt der Weihnachtsmarkt zum Bummeln, Genießen und Verweilen ein. Eine Besonderheit gibt es in diesem Jahr bei der Wegeführung: Wegen der Baustelle in der Hauptstraße wird das Marktgebiet verlagert und um neue Bereiche erweitert.

Der Kirchplatz bleibt dabei das Herz des Weihnachtsmarktes. Von dort führt der Marktweg über den unteren Kirchplatz durch die Entengasse bis in die Untere Vallendarer Straße. Auf dem Platz zwischen Goethe-Haus und Goethe-Atrium entsteht ein neuer attraktiver Marktbereich, der mit klassischen Weihnachtsmarkthändlern bespielt wird.

Auch das Goethe Atrium in der Unteren Vallendarer Straße 22-26 wird zum Erlebnisort. Der MakerSpace MYK und der neue RegioHub Bendorf laden gemeinsam zum Entdecken, Mitmachen und Verweilen ein. Außerdem präsentieren Künstlerinnen dort ihre Werke.

Im MakerSpace können kleine und große Gäste am Freitag und Sonntag beim freien Weihnachtswerkeln selbst kreativ werden. Am Samstag zeigen die Recycling Heroes, wie aus altem Kunststoff etwas Neues entsteht: Die Besucherinnen und Besucher können Kunststoff schreddern, den Spritzguss ausprobieren und ein selbstgemachtes Geschenk mit nach Hause nehmen.

Auch in der evangelischen Kirche gibt es ein besonderes Familienangebot: Die evangelische Kirchengemeinde gestaltet dort einen Indoor-Spielplatz rund um die Weihnachtsgeschichte.

Rund 100 Stände bieten eine große Auswahl an weihnachtlichen Produkten und regionalen Spezialitäten – von Kunsthandwerk und handgefertigten Unikaten bis hin zu Geschenkideen und traditionellen Adventsartikeln. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Vereine und gemeinnützige Einrichtungen aus Bendorf bieten süße Leckereien, herzhafte Köstlichkeiten und Selbstgemachtes an. Die Geschäfte und Gastronomiebetriebe der Innenstadt freuen sich ebenfalls auf Gäste und laden mit freundlichem Service und eigenen Angeboten zum Besuch ein.

Das festliche Ambiente gehört seit jeher zum besonderen Reiz des Bendorfer Weihnachtsmarkts. Liebevoll geschmückte Holzhütten, Rindenmulch und rustikale Stehtische schaffen rund um die Doppelkirche eine stimmungsvolle Kulisse. Auch vertraute Anziehungspunkte bleiben erhalten: Die Holzecke und die lebende Krippe mit Burenziegen der Familie Deurer sind wieder dabei.

Der beliebte Glühwein-Contest lädt die Marktbesucherinnen und -besucher dazu ein, ihr Geschmacksurteil abzugeben und den besten Glühwein zu küren. Mit etwas Glück begegnen die jüngsten Gäste außerdem dem Heiligen Nikolaus, der über das Marktwochenende seine Runden dreht und Süßigkeiten verteilt. Ein traditioneller Weihnachtsschlitten bietet wieder einen stimmungsvollen Fotopunkt.

Im VHS-Gebäude am Kirchplatz lädt die Bücherei Bendorf an allen drei Tagen zum Büchereibasar ein. Auch in der Concordiastraße gibt es mit „Advent im Hof“ ein besonderes Angebot abseits des Marktgeländes: Die Haus- und Hofgemeinschaft präsentiert dort handgefertigte Produkte und kulinarische Spezialitäten.

Musikalisch sorgen lokale Musikvereine und Künstlerinnen und Künstler auf der Bühne am Kirchplatz für Adventsstimmung. Ein besonderes Highlight sind dabei wieder die Abendkonzerte: Am Freitagabend spielt die Band „acoustic2gether“, am Samstagabend sorgt die Bendorfer Band „Vinnie Cooper“ für Stimmung. Den Abschluss gestaltet „Hotspot“ mit einem Weihnachtsprogramm. Die Band wurde 2025 als beste Coverband in Rheinland-Pfalz ausgezeichnet.

Wie in den vergangenen Jahren stehen den Besucherinnen und Besuchern gekennzeichnete, kostenlose Parkplätze zur Verfügung. Eine Beschilderung weist den Weg von den Parkplätzen bei Kaufland und REWE zum Marktgelände.

Die Öffnungszeiten des Weihnachtsmarktes sind:

Freitag, 4. Dezember: 15:00 – 21:30 Uhr

Samstag, 5. Dezember: 12:00 – 21:30 Uhr

Sonntag, 6. Dezember: 11:00 – 18:30 Uhr

Weitere Informationen gibt es bei der Stadtverwaltung Bendorf, Stadtmarketing und Kultur, Im Stadtpark 1-2, 56170 Bendorf, Tel.: 02622/703-106, alexander.smirnow@bendorf.de oder www.bendorf.de.

Fotos zur lizenzfreien Nutzung (etwas bleibt Fotografie):

Der Kirchplatz ist auch in diesem Jahr ein beliebter Treffpunkt auf dem Weihnachtsmarkt.