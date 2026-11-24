Der Ausbau der Gulisastraße im Koblenzer Stadtteil Güls schreitet weiterhin gut voran, wie da Tiefbauamt der Stadt Koblenz mitteilt. Aktuell befinden sich die Straßenbauarbeiten innerhalb des dritten Bauabschnittes auf der Zielgeraden. Bis Ende der 49. Kalenderwoche (Montag, 30. November, bis Sonntag, 6. Dezember) sind die Asphaltarbeiten innerhalb der Fahrbahn vorgesehen. Im Anschluss daran werden fehlende Angleichungsarbeiten an den privaten Liegenschaften vorgenommen.

Mit Abschluss dieser Restarbeiten werden die Straßenbauarbeiten im vierten Bauabschnitt, voraussichtlich ab 7. Dezember, beginnen. Dies ist jedoch abhängig von der derzeitigen Wetterlage. Hiervon betroffen sind die Anlieger der Gulisastraße mit der Hausnummer 98C, 100, 102, 104 sowie die Zufahrt zum Garagenhof am Winninger Weg. Für die Durchführung des vierten Bauabschnittes sind rund zwei Monate Bauzeit angedacht.

Entsprechend den vorangegangenen Bauabschnitten werden die Arbeiten grundsätzlich unter Sperrung des Straßenabschnittes durchgeführt. Der reine Anliegerverkehr wird für die restliche Gulisastraße aufrechterhalten. Gleiches gilt für den übergeordneten Moselradweg. Radfahrende werden an der Baustelle vorbeigeführt.

Die vor Ort vorhandene Umleitung über die Karl-Mannheim-Straße und den Bisholder Weg bleibt für den Durchgangsverkehr weiterhin bestehen.

Sämtliche bei Baubeginn vorhandenen Fußwegebeziehungen / Laufrichtungen werden über die gesamte Bauzeit aufrechterhalten. Die Zugänge zu den angrenzenden Liegenschaften werden ebenfalls gewährleistet. Die im vierten Bauabschnitt vorhandenen Grundstückszufahrten sind für die Dauer der Straßenbauarbeiten hingegen nicht nutzbar. Daher werden die betroffenen Anwohner gebeten, ihre Fahrzeuge ab Sonntagabend, 6. Dezember, außerhalb des Baubereiches abzustellen.

Um die Abfallentsorgung während der Baudurchführung gewährleisten zu können, wird das ausführende Straßenbauunternehmen die Abfallgefäße (Restabfall, Bioabfall, Papier, Gelbe Säcke und Tonnen) und den Grünschnitt an einem vom Kommunaler Servicebetrieb Koblenz bestimmten, geeigneten Sammelplatz außerhalb des Baubereichs andienen. Nach erfolgter Leerung werden die Abfallgefäße wieder an die jeweiligen Grundstücke zurückgestellt.

Die Stadt Koblenz bittet alle Verkehrsteilnehmenden um Geduld und bemüht sich, die Beeinträchtigungen während der Bauzeit so gering wie möglich zu halten.