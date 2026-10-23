Das Bibliotheksteam und Henriette Vogt heißen am Donnerstag, 29. Oktober, um 16 Uhr alle Kinder im Alter von vier bis sieben Jahren zur Vorlesestunde in der Stadtbibliothekim Forum Confluentes willkommen. Vorgelesen wird die Geschichte „Paddington feiert Halloween“ von Michael Bond.

Paddington kann es gar nicht erwarten, mit der Familie Brown Halloween zu feiern. Dem Kürbisschnitzen und Verkleiden für „Süßes, sonst gibt’s Saures“ soll eine gemeinsame Party folgen. Aber alles läuft schief, als sich der fiese Mr Curry von nebenan selbst zur Feier einlädt. Wird er allen den Spaß verderben oder kann Paddington mit einem kleinen Streich den Abend noch retten?