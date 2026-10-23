Die Termine in allen Stadtteilen im Überblick
Vielstimmiger Kindergesang, der feierlich in den Abendhimmel steigt, und buntes Laternenleuchten, das die Dunkelheit erhellt und die Umgebung in ein farbenfrohes Lichtermeer verwandelt – landauf landab bringen die Martinszüge ein wenig Licht in die dunkle Jahreszeit und verbreiten trotz oft vorherrschender Kälte und Nässe eine heimelige Stimmung. Auch in Neuwied warten schon viele Kinder voller Vorfreude, dass sich die Laternenzüge rund um den Martinstag am 11. November endlich wieder ihren Weg durch die Straßen der Deichstadt bahnen:
- Altwied: Samstag, 7. November, 18 Uhr; Aufstellung: Parkplatz vor der Burg; Weg (wie Vorjahr): Burgtorstraße bis Wendehammer, durch Oberstraße, wieder Burgtorstraße zurück zur Feuerstelle am Wendeplatz Mühlenbach-Wiedufer.
- Block: Montag, 2. November, 17.30 Uhr: Martinsfeier in der Katholischen Kirche „Heilige Familie“, 18 Uhr: Zug: über Mittelweg, Rastenburger Straße, Paul-Dahm-Straße und Lorenweg, dann zurück zur Rastenburger Straße, über den Mittelweg in die Memelstraße bis zur Feuerstelle hinter dem Kita-Außengelände.
- Engers: Freitag, 13. November, 17 Uhr: Martinsfeier in der Pfarrkirche St. Martin, 18 Uhr: Zug (wie Vorjahr): ab „Altes Rathaus“ in Schillergasse, Johannisstraße, Falkgasse, Alte Schloßstraße, Clemensstraße, Dietrich-Bonhoeffer-Straße, Klosterstraße bis Feuerstelle Rheinufer gegenüber bzw. neben dem Bolzplatz.
- Feldkirchen: Mittwoch, 11. November, 17.30 Uhr: Martinsfeier vor der Kirche St. Michael, im Anschluss Umzug (wie Vorjahr): über Fahrerstraße in Richtung Feldkirchen bis Einmündung Feldkircherstraße, weiter über Feldkircherstraße bis zur Feuerstelle Landesblindenschule, Rasenfläche, rechte Einfahrtseite (Gelände Eingang Blindenschule).
- Gladbach: Freitag, 13. November, 17.45 Uhr: Martinsfeier in der Katholischen Kirche, 18 Uhr: Zug (wie Vorjahr): von der Kirche zur Feuerstelle in der verlängerte Sandgasse auf dem Feld am Wendehammer.
- Heimbach-Weis: Freitag, 6. November, 17.30 Uhr: Martinsfeier auf dem Marktplatz an der Kirche Heimbach, im Anschluss Zug (wie Vorjahr): ab Marktplatz Heimbach über Burghofstraße, Markenweg, Auf dem Pirlich, Burghofstraße, Fürther Weg zur Feuerstelle „Am Königsgericht“.
- Hüllenberg: Freitag, 13. November, 18 Uhr; Weg (wie Vorjahr): ab Bushaltestelle Höhenstraße über Windhauser Weg, Pause am „Spieser Eck“, danach weiter Windhauser Weg in Max-Dünnebier-Straße, über Feldweg bis Feuerstelle.
- Innenstadt: Mittwoch, 11. November, 17.30 Uhr; Weg (wie Vorjahr): ab Luisenplatz über Mittelstraße, Heddesdorfer Straße zur Feuerstelle auf der Heddesdorfer Kirmeswiese.
- Irlich: Dienstag, 10. November, 17.15 Uhr Wort-Gottes-Feier in der Katholischen Kirche, im Anschluss Zug: ab Kirche über Apostelstraße, Talweg, Schultheiß-Damen-Straße, kurze Kehre über die Brunnenstraße ins Rhein-Wied-Eck bis zur Feuerstelle (Kirmesplatz).
- Niederbieber-Segendorf: Freitag, 13. November, 17.30 Uhr Wort-Gottes-Feier in der Katholischen Kirche St. Bonifatius, im Anschluss Zug (wie Vorjahr): von der Bonifatiuskirche über Kurt-Schumacher-Straße bis zum Wirtschaftsweg Richtung Hof Glabach, dann weiter bis zur Feuerstelle auf der Wiese, rechte Seite, unterhalb des Hofs.
- Oberbieber: Freitag, 13. November, 17 Uhr: Gottesdienst in der Evangelischen Kirche, 17.30 Uhr: Zug: vom „Lila Platz“ über Friedrich-Rech-Straße, Braunsbergstraße, Zum Aubachtal bis zur Feuerstelle auf dem Parkplatz am Schwimmbad.
- Rodenbach: Donnerstag, 12. November, 18 Uhr; Weg: von der Turnhalle über Auf den Wiesen Richtung Auberg, dann über den Zeilbäumerweg, Am Rast und Auf der Dornheck bis zur Feuerstelle am Sportplatz.
- Torney: Montag, 9. November, 18 Uhr; Weg: von der Kita über Oberbieberer Straße, Schlesienstraße, Mennonitenstraße, Torneystraße, Berliner Platz, Heimstättenstraße, Brandenburgstraße, Westpreußenstraße zur Feuerstelle hinter dem Bürgerhaus.