Die Termine in allen Stadtteilen im Überblick

Vielstimmiger Kindergesang, der feierlich in den Abendhimmel steigt, und buntes Laternenleuchten, das die Dunkelheit erhellt und die Umgebung in ein farbenfrohes Lichtermeer verwandelt – landauf landab bringen die Martinszüge ein wenig Licht in die dunkle Jahreszeit und verbreiten trotz oft vorherrschender Kälte und Nässe eine heimelige Stimmung. Auch in Neuwied warten schon viele Kinder voller Vorfreude, dass sich die Laternenzüge rund um den Martinstag am 11. November endlich wieder ihren Weg durch die Straßen der Deichstadt bahnen: