Aktionsmonat im November rückt Bibliotheken als Orte der Begegnung in den Mittelpunkt

Lahnstein. Ein paar Seiten lesen, gemeinsam an einem Puzzle tüfteln, bei einer Tasse Kaffee ins Gespräch kommen oder es sich einfach in einem der neuen Sessel gemütlich machen: Die Stadtbücherei Lahnstein ist längst mehr als ein Ort, an dem Bücher ausgeliehen und wieder zurückgebracht werden. Sie ist ein Platz zum Verweilen, zum Entdecken und auch zur Begegnung.

Genau dieser Gedanke steht im November bundesweit im Mittelpunkt. Unter dem Motto „Gemeinsam in der Bibliothek“ rufen der Deutsche Bibliotheksverband und das Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend Bibliotheken dazu auf, ein Zeichen gegen Einsamkeit und für mehr gesellschaftliches Miteinander zu setzen. Der Aktionsmonat soll zeigen, welche wichtige Rolle Bibliotheken als offene und niedrigschwellige Treffpunkte spielen.

In der Stadtbücherei Lahnstein lässt sich das schon heute ganz selbstverständlich erleben. Wer durch die Regale stöbert, muss nach der Auswahl des nächsten Buches nicht gleich wieder gehen. Die gemütliche Kaffeeecke lädt dazu ein, noch ein wenig zu bleiben, während die neuen Sessel Platz für eine kleine Auszeit mit einem Buch oder einer Zeitschrift bieten. Und am Puzzletisch entsteht Gemeinschaft manchmal ganz nebenbei: Viele Hände setzen nach und nach ein Motiv zusammen, Menschen bleiben stehen, suchen das passende Teil und kommen miteinander ins Gespräch.

Gerade diese kleinen, ungeplanten Begegnungen machen eine Bücherei zu einem besonderen Ort. Hier muss niemand einen bestimmten Anlass haben, um vorbeizukommen. Man kann lesen oder stöbern, sich beschäftigen oder einfach eine Weile da sein. Menschen unterschiedlichen Alters und mit verschiedenen Interessen begegnen sich unter einem Dach.

Auch das Veranstaltungsprogramm trägt dazu bei. Regelmäßig wird die Bücherei zum Treffpunkt für gemeinsame Erlebnisse – von Lesungen und Kinderangeboten über Spieleabende bis hin zu Informations- und Themenveranstaltungen. Im Aktionsmonat November stehen gleich zwei Termine an: Am Mittwoch, 18. November um 19.00 Uhr nimmt Kochbuchautor Florian Schauren die Gäste bei „Ein Abend voller Gewürze – mit Aromen durch die Welt“ mit auf eine kulinarische Reise durch den Orient und den Kaukasus. Einen Tag später, am Donnerstag, 19. November um 16.30 Uhr bietet die Stadtbücherei ihre nächste eBook-Sprechstunde an. Dort erhalten Interessierte Unterstützung rund um eBooks und eReader. Eine vollständige Übersicht der anstehenden Veranstaltungen sind unter www.lahnstein.de/vabuecherei zu finden.

„Gemeinsam in der Bibliothek“ ist deshalb im November nicht nur das Motto einer bundesweiten Aktion. In Lahnstein beschreibt es auch, was eine moderne Stadtbücherei ausmachen kann: ein offener Ort mitten in der Stadt, an dem Bücher Menschen zusammenbringen und an dem aus einem kurzen Besuch manchmal ein längerer Aufenthalt und aus einem zufälligen Zusammentreffen ein Gespräch wird.

Bildunterzeilen:

Bild 1: Die neuen Sessel laden zum Verweilen in der Bücherei ein. (Foto: Eva Dreiser / Stadtverwaltung Lahnstein)