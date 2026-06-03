Vorlesen, basteln, Geschichten hören und miteinander ins Gespräch kommen:

Das 4. „FamOSe Lesefest!“ des Koblenzer Bündnisses für Familie in Kooperation mit der Grundschule Wallersheim hat am 11. Mai 2026 rund 60 Gäste zusammengebracht. Anlass war der Internationale Tag der Familie, der unter dem Motto „Bildung fördern, Familien stärken“ stand.

Kinder, Eltern Großeltern und weitere Interessierte erlebten in der Grundschule Wallersheim eine schöne und inspirierende Zeit miteinander. Viele Kinder kamen verkleidet und sorgten so zusätzlich für eine lebendige Atmosphäre. Im Mittelpunkt standen Geschichten, gemeinsames Zuhören und kreative Angebote: Luna Watfa erzählte die spannende Geschichte mit Unterstützung einer Weltkarte, wie Prinzessin Luna nach Deutschland kam. Lothar Bonin las aus seinem schönen Kinderbuch “ Ein heißes Abenteuer in Italien“ vor. Bei kleinen Snacks blieb zudem Raum für generationenübergreifende Begegnungen und Austausch.

Das Lesefest zeigte wieder, wie offene Angebote Freude am Lesen fördern, Familien stärken und Menschen miteinander ins Gespräch bringen können.

Bildunterschrift:

Die Kinder freuen sich gemeinsam mit Akteurinnen und Akteuren, über das gelungene „FamOSe Lesefest!“ zum Internationalen Tag der Familie (hinten v.L. Minka Bäumges, Luna Watfa und Ulf Störmer)

Foto: Nicole Adams