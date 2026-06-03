Jüngst wurden in einem feierlichen Rahmen im historischen Rathaussaal in Koblenz 15 Personen mit der Sportehrennadel und zwei Personen mit der Sportplakette der Stadt Koblenz ausgezeichnet. Die feierliche Würdigung der Geehrten wurde von Bürgermeisterin Ulrike Mohrs vorgenommen.

Die Auszeichnung soll das Engagement der ehrenamtlich tätigen Vereinsmitglieder, Sporttreibenden und mit der Sportführung betrauten Personen in Koblenzer Sportvereinen würdigen, welche über viele Jahre hinweg in ihrer Freizeit sich um das Sportleben in der Rhein-Mosel-Stadt bemühen. „Diese Personen tragen maßgeblich dazu bei, dass die Sportstadt Koblenz ein vielseitiges und attraktives Sportangebot bietet und die Vereine zum sozialen Miteinander beitragen können“, erklärte Bürgermeisterin Ulrike Mohrs am Rande der Veranstaltung.

Ein Blasorchester der Musikschule Koblenz unter der Leitung von Ola Ness sorgte für die musikalische Begleitung des Festakts. Ermöglicht wurde die Veranstaltung erneut durch Unterstützung von Fahrrad Franz XXL.

Mit der Sport-Ehrennadel wurden ausgezeichnet: Björn Weigand (Turnverein Arzheim 1889 e.V.), Klaus Herrmann (FC Rot-Weiß Koblenz e.V.), Marina Kuss (Turn- u. Sportfreunde Rot-Weiß Koblenz e.V.), Irene Gdanietz-Müller (St. Sebastianus Schützengesellschaft 1872 Koblenz-Metternich e.V.), Susanna Vanessa Heißer (1. Koblenzer Schwimmverein 1903 e.V.), Josef Toma (FV Rheingold Rübenach 1919 e.V.), Dirk Kunze (VfR Eintracht Koblenz e.V.), Matthias Brixius (SV 1911 Pfaffendorf e.V.), Anja Barreteau (Coblenzer Turngesellschaft 1880 e.V.), Lothar Michels (Post-Sportverein Koblenz e.V.), Marco Riehl (St. Sebastianus Schützenbruderschaft Rübenach 1843 e.V.), Robin Schneider (Turn- und Sportverein Lay 1895/1919 e.V.), Sascha Weber (Turn- und Sportgemeinde Koblenz-Horchheim 1887/99 e.V.), Hendrik Kardinal (Deutscher Alpenverein Sektion Koblenz) und Friedel Bautz (VfL 09/31 Kesselheim e.V.)

Mit der Sportplakette wurden ausgezeichnet: Ralf Schall (Kunstturnvereinigung Koblenz e.V.) und Richard Vogt (LG Koblenz-Rhens)

Die von der Stadt gestiftete Sport-Ehrennadel wird an langjährig ehrenamtlich tätige Mitglieder von Sportvereins-Vorständen sowie an langjährig ehrenamtlich tätige Funktionsträger (Übungsleiter, Schiedsrichter, Platz- und Kassenwarte etc.) in Sportvereinen verliehen. Die langjährige Arbeit muss im Rahmen dessen mindestens 15 Jahre ausgeübt worden sein.

Die Sportplakette der Stadt Koblenz wird unterdessen für hervorragende sportliche Leistungen oder hervorragende Leistungen in der Sportführung verliehen. Diese Auszeichnung wird an Sportler, Vereine, Schulen und Personen verliehen, die sich nachhaltig und in vielen Jahren um das Koblenzer Sportleben besonders verdient gemacht haben.

Bild: Stadt Koblenz/ Julian Häuser

Bildunterschrift: In einem feierlichen Rahmen wurden 15 Personen mit der Sportehrennadel und 2 Personen mit der Sportplakette ausgezeichnet.