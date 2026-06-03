Koblenz, 02.06.2026 – Viola Gerlach und Tobias Kalt übernehmen gemeinsam – jeweils in Teilzeit – die Vertretung der Professur von Oliver Schlaudt an der Koblenzer HfGG und lehren in allen Studiengängen. Tobias Kalt stärkt den Bereich der Politischen Ökonomie, Viola Gerlach den Bereich der Persönlichkeitsbildung.

Die Hochschule für Gesellschaftsgestaltung (HfGG) gewinnt zwei profilierte Persönlichkeiten. Auf dem Campustag am 30. Mai 2026 überreichte Hochschulpräsident Prof. Dr. Lars Hochmann zur Eröffnung die Berufungsurkunden an Prof. Dr. phil. Tobias Kalt und Prof. Dr. phil. Viola Gerlach.

Der Politikwissenschaftler Tobias Kalt erforscht Transformationsprozesse im globalen Energie- und Industriesystem – mit Blick auf Machtverhältnisse, Konflikte und Fragen der Gerechtigkeit. In einem von der Hans-Böckler-Stiftung geförderten Projekt untersucht er, wie der ökologische Umbau den Arbeitsalltag von Industriebeschäftigten prägt und wie diese ihre eigenen Gerechtigkeitsanliegen in betriebliche Veränderung einbringen. An der HfGG bringt er ein ökonomisches Denken ein, das wirtschaftliche Strukturen stets als gesellschaftliche Machtfragen begreift. „Die HfGG ist für mich ein besonderer Ort. Sie verbindet die kritische Analyse der Verhältnisse mit gesellschaftsverändernder Praxis und einer Leidenschaft für transformative Bildung wie kaum ein anderer“, so Tobias Kalt.

Viola Gerlach ist promovierte Soziologin und Transformationsforscherin. Sie verbindet unternehmerische Erfahrung mit wissenschaftlicher Expertise. Durch die Integration von Persönlichkeitsentwicklung begründet sie einen transformativen Ansatz zukunftsfähigen Unternehmertums. Am Institute for Advanced Sustainability Studies (IASS/ heute RIFS) in Potsdam hat sie an der Schnittstelle zwischen Politik, Gesellschaft, Wissenschaft und Wirtschaft u.a. Dialogformate konzipiert und moderiert. Damit bringt sie ein vielfältiges Themenspektrum in die HfGG ein. „Junge Menschen darin zu stärken, unternehmerische Gestaltungskraft konstruktiv im transdisziplinären Miteinander zu nutzen, um eine zukunftsfähige Gesellschaft mitzugestalten, darauf freue ich mich sehr“, so Viola Gerlach.

Lars Hochmann ist zuversichtlich: „Mit Tobias und Viola gewinnen wir zwei Persönlichkeiten, die genau das verkörpern, wofür diese Hochschule steht: ökonomisches Denken, das die Pluralität der Gesellschaft im Blick behält, und eine tiefe Leidenschaft für Bildung als Befähigung zur Gesellschaftsgestaltung. Dass unsere Lehre damit zugleich jünger und vielstimmiger wird, freut mich besonders.“

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Über die Hochschule für Gesellschaftsgestaltung

Wir sind die HfGG, eine freie Hochschule mit Sitz in Koblenz. Wir streben nach einer zukunftsfähigen und nachhaltigen Welt – für alle und von allen mitgestaltet. Deswegen bauen wir Bildungsräume für Menschen mit Gestaltungswillen. Dafür verbinden wir Welt, Wissenschaft und Werkstatt zu einer Bildungsbewegung.