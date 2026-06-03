Das Stadtarchiv Koblenz bietet mit seiner Podcastserie „Hinterher weiß man immer mehr!“ Einblicke in die Stadtgeschichte und in den Archivalltag.

Mit wechselnden Gesprächspartnern, Zeitzeugen und Experten wird über stadtgeschichtliche Themen, neue, spannende und bedeutende Archivalien und/oder über Aktuelles beziehungsweise Interessantes aus dem Alltag im Stadtarchiv gesprochen.

Im Juni wird der Pride Month begangen. Aus diesem Anlass stehen in der aktuellen Episode die amerikanische Homosexuellenbewegung und das queere Koblenz im Fokus: Inwiefern hat die amerikanische Homosexuellenbewegung in Koblenz begonnen? Was haben Josef Breitbach, Adele Haas und geschlechtsumwandelnde Operationen damit zu tun?

Der Podcast wird auf der Homepage unter koblenz.de/stadtarchiv , dem Blog des Stadtarchivs sowie bei Spotify, Deezer, Amazon Music und Apple Podcast veröffentlicht.

Insgesamt laden bereits über 20 Folgen zum Zuhören und Lernen ein.