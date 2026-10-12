Im Rahmen des Engagements der Partnerschaft für Demokratie Koblenz besteht eine Gelegenheit zur Qualifizierung: Die Weiterbildung „Ansprechperson für den Umgang mit Rechtsextremismus“, durchgeführt von Arbeit & Leben gGmbH in Kooperation mit der Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus Rheinland-Pfalz, dem DGB Region Koblenz sowie der Partnerschaft für Demokratie Koblenz, richtet sich an Mitarbeitende aus Zivilgesellschaft, Unternehmen und Verwaltung.

Die Weiterbildung qualifiziert die Teilnehmenden, in ihrer Organisation als Ansprechperson und Multiplikator bzw. Multiplikatorin zum Thema Rechtsextremismus zu wirken. Die Weiterbildungsteilnehmenden erhalten Wissen über Erscheinungsformen und Wirkungsweisen des aktuellen Rechtsextremismus. Die Fortbildung vermittelt praxisnahe Methoden, um individuelle und organisationsinterne Strategien im Umgang mit rechtsextremen Äußerungen und Vorfällen zu entwickeln. Das vermittelte Wissen kann auf unterschiedliche Formen demokratiefeindlicher und diskriminierender Vorfälle angewendet und übertragen werden.

Inhalte der Weiterbildung sind Folgende:

– Grundlagenwissen zu Rechtsextremismus und seinen Erscheinungsformen

– Entwicklung und Anwendung von Handlungsstrategien im beruflichen Alltag

– Argumentations- und Handlungstraining

– Rechtliche Rahmenbedingungen im Kontext Arbeitswelt

– Austausch und Vernetzung mit anderen Engagierten / Organisationen

Die Weiterbildung findet im Jahr 2027 am 26. Januar, 16. Februar, 17. März und 14. April jeweils von 9 bis 17 Uhr in Koblenz statt. Kosten entstehen für die Teilnehmenden keine.

Für die Teilnahme kann Bildungsfreistellung nach dem rheinland-pfälzischen Bildungsfreistellungsgesetz (BFG) bzw. dem saarländischen Bildungsfreistellungsgesetz (SBFG) beantragt werden.

Anmeldung für die Weiterbildung sind bis Sonntag, 15. November 2026, möglich.

Weitere Informationen und das Anmeldeformular finden sich auf der Webseite von Arbeit & Leben unter dem Kurzlink t1p.de/ansprechperson27

Das Angebot wird gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ sowie vom rheinland-pfälzischen Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration.