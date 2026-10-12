Mehr als 30 Interessierte folgten jüngst der Einladung ins Haus der Familie Andernach, um der Autorin Joke Volkmer bei ihrer allerersten öffentlichen Lesung zuzuhören. Ihr Buch „Plötzlich in der Schublade – Schizophrenie verstehen“ ist erst im September erschienen – die Veranstaltung in Andernach war damit zugleich ihre Premiere als lesende Autorin.

Die Koordinierungsstelle für Psychiatrie des Landkreises Mayen-Koblenz und der Stadt Koblenz sowie der Sozialpsychiatrische Dienst des Gesundheitsamtes Mayen-Koblenz hatten im Rahmen der Wochen der seelischen Gesundheit zu der Veranstaltung eingeladen. Als Expertin aus eigener Betroffenheit gewährte Joke Volkmer den Anwesenden wertvolle Einblicke in ihr persönliches Erleben, vermittelte Wissen zu der Erkrankung und gab Impulse zur Stärkung der Selbstwirksamkeit mit auf den Weg. Mit ihrer offenen, authentischen Art berührte sie die Anwesenden, förderte das Verständnis für psychische Erkrankungen und ermutigte, an die eigenen Möglichkeiten zu glauben.

Wer die Lesung in Andernach verpasst hat, erhält am Dienstag, 20. Oktober, um 17 Uhr eine weitere Gelegenheit: Dann liest Joke Volkmer in der Katholischen Familienbildungsstätte Koblenz e. V. in der Thielenstraße 13 in Koblenz erneut aus ihrem Buch. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich. Im Anschluss besteht wieder Gelegenheit zum persönlichen Austausch mit der Autorin. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Katholischen Familienbildungsstätte Koblenz e. V. statt.

Bildunterzeile:

Mit ihrer Lesung „Plötzlich in der Schublade – Schizophrenie verstehen“ wird Joke Volkmer am 20. Oktober in Koblenz zu Gast sein. Foto: Meike Koch/Kreisverwaltung MYK