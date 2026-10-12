Vor Kurzem wurde der neue Halt des Bücherbusses der Stadtbibliothek Koblenz in Brey gefeiert. Ab sofort hält der Bücherbus alle zwei Wochen freitags auf dem dortigen Dorfplatz. Im Bus steht Kindern, Familien und Erwachsenen ein Angebot von mehr als 10.000 Medien, Romanen, Sachbüchern, Kinderbüchern und Tonies zur Ausleihe zur Verfügung. Für die Nutzung ist lediglich ein gültiger Bibliotheksausweis der Stadtbibliothek Koblenz erforderlich.

Die zusätzliche Haltestelle des Bücherbusses konnte auf Initiative der Ortsgemeinde mit Hilfe von Spenden ermöglicht werden. Ortsbürgermeister Christian Schuth und das Bibliotheksteam freuen sich über das neue Angebot. Sie bedankten sich bei den beteiligten Ortsvereinen und Sponsoren wie der Sparkasse Koblenz für die Unterstützung und den Einsatz zur Leseförderung.

Sofort wurde der Bücherbus von interessierten Kindern und Erwachsenen erkundet, die ersten Anmeldungen sind bereits erfolgt.

Der aktuelle Fahrplan des Bücherbusses findet sich im Internet unter stb.koblenz.de im Downloadbereich.

Bildunterzeile:

Freuten sich gemeinsam, dass der Bücherbus der Koblenzer Stadtbibliothek, auch dank Spenden, nun in Brey hält: Frank Apostel, Laura Stangl (beide Mitarbeitende der Stadtbibliothek), Susanne Ott (Bibliotheksdirektorin), Jens Weßolleck (Sparkasse Koblenz), Christian Schuth (Ortsbürgermeister Brey), Lena Schuth (1. Beigeordnete Ortsgemeinde), Gisela Gassen (Bürgerin), Paloma Seniow-Treyde (Ratsmitglied Brey). Foto: Nina Mahrt/Stadt Koblenz