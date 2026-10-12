Aktionswoche zur „Stillen Stunde“ rückt vom 19. bis 25. Oktober nicht sichtbare Behinderungen in den Mittelpunkt

Die Welt, in der wir leben, ist voll mit blinkenden Lichtern und lauten Geräuschen, die uns alltäglich umgeben und uns fortwährend mit starken Reizen konfrontieren. Während das für die allermeisten Menschen nicht weiter dramatisch ist, bedeutet es für andere Stress pur. Rund 6 Millionen Menschen in Deutschland haben eine Behinderung, die man ihnen nicht direkt ansieht, die aber deswegen nicht weniger real ist und sie in ihrem Alltag mitunter erheblich einschränkt. Um mehr Sichtbarkeit für die Situation dieser Menschen zu schaffen, über ihre Herausforderungen aufzuklären – und um Wege aufzuzeigen, wie vorhandene Barrieren effektiv abgebaut werden können – rücken die Stadt Neuwied und die Deichstadtfreunde während der Aktionswoche „Stille Stunde“ vom 19. bis zum 25. Oktober Menschen mit nicht sichtbaren Behinderungen in den Mittelpunkt. Mit dabei: zahlreiche Händler, Dienstleister und Gastro-Betriebe in der Neuwieder Innenstadt.

Was ist in der Aktionswoche geplant?

Im Rahmen der Aktionswoche werden teilnehmende Gewerbetreibende während der Geschäftsöffnungszeiten verschiedene Roll-Ups präsentieren, die alle Teil der Ausstellung „Menschen mit nicht sichtbaren Behinderungen sichtbar machen“ sind. „Wer die gesamte Ausstellung sehen möchte, kann das mit einem kleinen Bummel durch verschiedene Orte in der Neuwieder Innenstadt verbinden“, erklärt City-Managerin Michaela Ullrich. Zur zentralen Info-Veranstaltung der Aktionswoche laden Stadt Neuwied und Deichstadtfreunde am Dienstag, 20. Oktober, alle Interessierten ab 13.30 Uhr in die Neuwied Galerie, Heddesdorfer Straße 9, ein. Nach Begrüßungsworten von Bürgermeister Peter Jung besteht hier zwei Stunden lang die Möglichkeit, sich an Info-Tischen über nicht sichtbare Beeinträchtigungen zu informieren und mit betroffenen Menschen ins Gespräch zu kommen.

Am 24. Oktober wird’s in Neuwied eine Stunde lang still

Wie eine Umgebung aussieht, die bewusst auf vermeidbare äußere Reize verzichtet, kann am Samstag, 24. Oktober, am eigenen Leib erfahren werden. Zwischen 9 und 10 Uhr wird in den Räumlichkeiten der teilnehmenden Läden, Dienstleister und Gastro-Anbieter das Licht gedimmt, die Lautstärke der Musik runter gepegelt und bewusst auf Durchsagen verzichtet. Hierdurch entsteht eine ruhigere und entspanntere Atmosphäre, die (nicht nur) für betroffene Menschen, die ansonsten schnell reizüberflutet sind, erheblich angenehmer ist. Neben der Teilnahme an der Stillen Stunde werden verschiedene Partner am Samstag zusätzlich tolle Aktionen durchführen, denn: Still heißt nicht, dass nichts passiert. Das „food hotel Neuwied“ lädt zwischen 9 und 10 Uhr zum Stille-Stunde-Frühstück ein, bei „LISOmed | LISOcadamy“ kann zwischen 17 und 18 Uhr in entspannter Atmosphäre Erste Hilfe geübt und vorhandenes Wissen aufgefrischt werden und die „ADTV Tanzschule Marc Daumas“ lockt von 19 bis 20 Uhr mit einer stillen Disco.

Was passiert nach der Aktionswoche?

Menschen mit nicht sichtbaren Behinderungen haben in ihrem Alltag immer mit Barrieren und Hindernissen zu kämpfen – und nicht nur für eine Woche im Jahr. „Aus diesem Grund verfolgt unsere Initiative das Ziel, an möglichst vielen Orten in Neuwied eine dauerhafte Stille Stunde zu etablieren“, verrät Ullrich die Intention des Orga-Teams hinter der Aktionswoche. Ganz wichtig: Oft reicht es, erstmal klein anzufangen. „Es muss nicht alles im Laden geändert werden. Allein die Musik leiser zu stellen und das Licht ein wenig zu dimmen, kann für Betroffene eine spürbare Erleichterung ausmachen“, macht die Neuwieder City-Managerin deutlich. Innenstadt-Händler, die sich für die Stille Stunde interessieren und darüber nachdenken, das Konzept im eigenen Geschäft umzusetzen, können sich per E-Mail an mullrich@neuwied.de oder telefonisch unter 02631/802 254 mit Michaela Ullrich in Verbindung setzen. Weitere Informationen zur Aktionswoche und eine Liste mit allen teilnehmenden Einrichtungen gibt es online unter www.neuwied.de/stille-stunde.

Bildunterschrift:

1: Wie schon im vergangenen Jahr begeht Neuwied am 20. Oktober den „Tag der nicht sichtbaren Beeinträchtigungen“ – und macht in Zusammenarbeit mit den Deichstadtfreunden direkt eine ganze Aktionswoche daraus. Fotos: Lena Geisler