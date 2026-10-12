Die drei Interkulturellen Wochen 2026 in Koblenz finden mit der feierlichen Abschlussveranstaltung ihren gemeinsamen Höhepunkt. Der Beirat für Migration und Integration der Stadt Koblenz lädt alle interessierten Bürgerinnen und Bürger herzlich ein, am Samstag, 17. Oktober, gemeinsam die kulturelle Vielfalt der Rhein-Mosel.stStadt zu erleben und die Interkulturellen Wochen in geselliger Atmosphäre ausklingen zu lassen.

Die Veranstaltung beginnt um 17.30 Uhr in der Kulturfabrik (KUFA) (Mayer-Alberti-Straße 11) in Koblenz. Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm.

Zu den Gästen und Mitwirkenden zählen Bürgermeisterin Dr. Dagmar Kranz und Vito Contento vom Beirat für Migration und Integration, die mit Grußworten die Veranstaltung begleiten. Für die musikalische Gestaltung sorgt Christopher Ströbl am Piano. Darüber hinaus dürfen sich die Gäste auf weitere interessante Showacts freuen, die im Rahmen der Interkulturellen Wochen in Koblenz präsentiert werden.

Auch kulinarisch wird die Vielfalt des Abends erlebbar: Der iranische Kulturverein „Kourosh“ bereitet ein Buffet vor und lädt dazu ein, neue Geschmackserlebnisse kennenzulernen und miteinander ins Gespräch zu kommen. Als kleiner Beitrag werden 5 Euro pro Person eingesammelt.

Für eine bessere Planung wird um eine Anmeldung bei der Geschäftsstelle des Beirats für Migration und Integration der Stadt Koblenz per E-Mail an bmi@stadt.koblenz.de gebeten.

Bildunterzeile:

Am Abschlussabend der Interkulturellen Wochen in Koblenz wird am 17. Oktober auch Bürgermeisterin Dr. Dagmar Kranz in der Kulturfabrik das Programm mitgestalten. Foto: Sascha Ditscher/Stadt Koblenz