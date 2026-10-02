Künftig gehen monatlich 250 Euro an den Gewinner und weitere 250 Euro an eine Organisation gegen Rechtsextremismus.

Die in Koblenz ansässige Los gegen Rechts gGmbH erreicht den nächsten Meilenstein: Nach 15 erfolgreich durchgeführten Verlosungen, 15 Gewinnern und 15 geförderten Organisationen gegen Rechtsextremismus wird die monatliche Gewinn- und Fördersumme ab dem 4. Oktober deutlich erhöht. Statt bislang insgesamt 200 Euro werden ab dem 4. Oktober 500 Euro pro Verlosung ausgeschüttet. Davon erhält die Gewinnerin oder der Gewinner 250 Euro zur freien Verfügung. Weitere 250 Euro gehen an eine Organisation gegen Rechtsextremismus und für Demokratieförderung, die von der Gewinnerin oder dem Gewinner ausgewählt wird.

Möglich wird die Erhöhung durch die sogenannten Mutmacher hinter Losgegenrechts.de. Sie unterstützen das Projekt freiwillig mit einem selbst gewählten Betrag und tragen so dazu bei, dass die Fördersumme für gemeinnützige Organisationen weiter wachsen kann. „Wir freuen uns enorm über den Zuspruch. Gleichzeitig verstehen wir uns nicht nur als spielerische Alternative im Engagement gegen Rechtsextremismus. Zukünftig möchten wir stärker eine vernetzende Rolle einnehmen, unsere Community zusammenbringen und gemeinsam noch mehr bewegen. Aber zunächst ist die Erhöhung der Gewinn- und Fördersumme ein großer Erfolg – und den verdanken wir vor allem unseren Mutmachern“, sagt Sebastian Beuth, Geschäftsführer der Los gegen Rechts gGmbH.

Kostenlose Teilnahme, freiwillige Unterstützung

Die Teilnahme an der monatlichen Verlosung auf Losgegenrechts.de ist vollständig kostenfrei. Eine Spende oder ein finanzieller Beitrag ist für die Teilnahme nicht erforderlich. Wer das Projekt darüber hinaus unterstützen möchte, kann als Mutmacher einen frei wählbaren Betrag beitragen. Die Unterstützung hilft dabei, die Fördersummen weiter zu erhöhen und damit noch mehr finanzielle Mittel an gemeinnützige Organisationen weiterzugeben, die sich gegen Rechtsextremismus engagieren und demokratische Strukturen stärken. Das Prinzip von Los gegen Rechts verbindet dabei einen persönlichen Gewinn mit der Unterstützung zivilgesellschaftlichen Engagements: Wer gewinnt, gewinnt nicht nur selbst, sondern entscheidet gleichzeitig mit, welche Organisation finanziell gefördert wird.

Langfristiges Ziel: verlässliche Förderung gegen Rechtsextremismus

Die Los gegen Rechts gGmbH verfolgt ein langfristiges Ziel: Sie möchte eine Plattform für die verlässliche Finanzierung und Förderung gemeinnütziger Organisationen im Kampf gegen Rechtsextremismus aufbauen. Dafür soll die Community der Mutmacher kontinuierlich wachsen. Mit ihrer Unterstützung sollen nicht nur die Fördersummen schrittweise erhöht, sondern langfristig auch neue Möglichkeiten geschaffen werden, engagierte Menschen und Organisationen miteinander zu vernetzen. Die monatliche Verlosung bildet dafür den Ausgangspunkt: Sie soll Menschen auf niedrigschwellige und spielerische Weise für das Thema gewinnen und gleichzeitig konkrete finanzielle Unterstützung für gemeinnützige Organisationen ermöglichen.

Weitere Informationen und kostenlose Teilnahme: losgegenrechts.de

Bildhinweis

Bildunterschrift: Infostand von Losgegenrechts.de bei „Rock gegen Rechts“ in Düsseldorf.

Auf dem Bild: Davina und Korni, Team Los gegen Rechts gGmbH