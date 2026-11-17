Ein rund zehn Meter hoher Weihnachtsbaum schmückt seit gestern den Münzplatz. Die Stadtgärtner haben die etwa 15 Jahre alte Nordmanntanne mit Hilfe eines Ladekrans vom LKW dort aufgestellt. Der Baum stammt aus dem Koblenzer Stadtforst und ist einer von insgesamt 42 Weihnachtsbäumen, die der Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen in diesem Jahr auf öffentlichen Plätzen und Flächen im gesamten Stadtgebiet aufstellt.

Der größte Baum steht in diesem Jahr vor der Liebfrauenkirche. Mit rund zwölf Metern Höhe ist er ein besonderer Blickfang in der vorweihnachtlichen Innenstadt. Die übrigen Bäume sind zwischen 2,50 und zwölf Meter groß und stammen ebenfalls aus den Weihnachtsbaumkulturen des städtischen Forstes. Damit kommt ein Stück Koblenzer Wald in die Stadt und sorgt an vielen Orten für vorweihnachtliche Stimmung.

Für den passenden Lichterglanz sorgt der Kommunale Servicebetrieb Koblenz, der die Bäume mit Lichterketten schmückt. Aus Sicherheitsgründen werden diese erst ab einer Höhe von gut zwei Metern angebracht. In einigen Stadtteilen übernehmen zudem Vereine und Kindergärten das Schmücken der Weihnachtsbäume und tragen so ihren eigenen Teil zur festlichen Atmosphäre bei.

Zusätzlich werden kleinere Weihnachtsbäume von Veranstaltern des Weihnachtsmarktes angeschafft. Sie dienen als Dekoration für den Koblenzer Weihnachtsmarkt und schmücken dort Verkaufsstände und Laternenpfähle auf den Plätzen der Altstadt. So hält die Weihnachtsstimmung auch abseits der großen Weihnachtsbäume Einzug in die Straßen und Gassen der Stadt.

Foto (Verena Groß / Stadt Koblenz): Mit Hilfe eines Ladekrans haben die Stadtgärtner die rund zehn Meter hohe Nordmanntann am Freitag auf dem Münzplatz aufgestellt.